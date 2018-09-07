Мнение: в Европе попытаются обходить санкции в надежде, что не "поймают"

США оказывают серьезное давление на Европу в вопросе антироссийских санкций, но в то же время заключают собственные сделки с Россией, пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.
По его мнению, об этом свидетельствует сделка американского военного концерна Orbital ATK с российским холдингом "Энергомаш", в рамках которой Соединенные Штаты купили четыре ракетных двигателя, без которых не смогли бы доставлять грузы на МКС.
Кроме того, пишет журналист, Россия и США ведут переговоры о закупке американской стороной российского стрелкового оружия. Речь идет о пистолетах типа "Оса", которые уже находятся на вооружении полиции в штате Аризона. Баллин отмечает, что производитель этих пистолетов – концерн "Техмаш" – находится под санкциями только европейских стран, а американские компании могут с ним сотрудничать.
"Возможно, поэтому в Европе так сильно сопротивляются указаниям из Белого дома, касающимся двусторонних энергетических проектов с Россией", – подчеркивает Баллин.
Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию.
"Понятно, что любой бизнес, который хочет зарабатывать деньги, будет пытаться обойти санкции. Мы это видели уже на примере некоторых европейских компаний, и ясно, что американские компании поступают так же. Думаю, что подобные публикации – это лишний повод для оказания давления на США в вопросе санкций. Однако Соединенные Штаты имеют настолько серьезное политическое влияние на Европу, что этого, конечно, не произойдет. В то же время ясно, что часть экономической элиты Европы будет стараться обходить санкции – при условии, разумеется, что их не "поймают"", – считает Георгий Федоров.