Мнение: в Европе попытаются обходить санкции в надежде, что не "поймают"

Оказывая давление на Европу в вопросе антироссийских санкций, США в то же время делают исключение для собственных компаний, пишет немецкая Handelsblatt. Политолог Георгий Федоров в эфире радио Sputnik объяснил смысл этой публикации.

США оказывают серьезное давление на Европу в вопросе антироссийских санкций, но в то же время заключают собственные сделки с Россией, пишет журналист немецкой газеты Handelsblatt Андре Баллин.

По его мнению, об этом свидетельствует сделка американского военного концерна Orbital ATK с российским холдингом "Энергомаш", в рамках которой Соединенные Штаты купили четыре ракетных двигателя, без которых не смогли бы доставлять грузы на МКС.

"Судя по всему, коммерческая выгода взяла верх над политикой, поскольку разработка своего двигателя обойдется Штатам в три миллиарда долларов", – отмечает Баллин.

Кроме того, пишет журналист, Россия и США ведут переговоры о закупке американской стороной российского стрелкового оружия. Речь идет о пистолетах типа "Оса", которые уже находятся на вооружении полиции в штате Аризона. Баллин отмечает, что производитель этих пистолетов – концерн "Техмаш" – находится под санкциями только европейских стран, а американские компании могут с ним сотрудничать.

"Возможно, поэтому в Европе так сильно сопротивляются указаниям из Белого дома, касающимся двусторонних энергетических проектов с Россией", – подчеркивает Баллин.

Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров в эфире радио Sputnik прокомментировал публикацию.

"Понятно, что любой бизнес, который хочет зарабатывать деньги, будет пытаться обойти санкции. Мы это видели уже на примере некоторых европейских компаний, и ясно, что американские компании поступают так же. Думаю, что подобные публикации – это лишний повод для оказания давления на США в вопросе санкций. Однако Соединенные Штаты имеют настолько серьезное политическое влияние на Европу, что этого, конечно, не произойдет. В то же время ясно, что часть экономической элиты Европы будет стараться обходить санкции – при условии, разумеется, что их не "поймают"", – считает Георгий Федоров.