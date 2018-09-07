Эксперт: Трамп в отношении РФ последователен, хотя и выглядит противоречиво

Президент США Дональд Трамп назвал встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки одной из лучших. Эксперт Григорий Ярыгин предположил в эфире радио Sputnik, что после этого заявления на Трампа в США вновь начнется медийная атака.

Президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным была одной из лучших встреч в его жизни.

"Это очень интересно. Когда я вел переговоры с Северной Кореей, они (критики Трампа, – ред.) говорили: "Он слишком жесткий, он слишком жесткий". Одна из лучших моих встреч вообще была с Владимиром Путиным. И они говорили: "Он был слишком добр, он был слишком добр". Они хотели, чтобы я провел боксерский поединок. У нас была отличная встреча", – заявил Трамп на митинге в городе Биллингс, штат Монтана.

В Хельсинки 16 июля состоялись первые полномасштабные переговоры президентов США и России. Лидеры двух государств сначала более двух часов беседовали тет-а-тет, после чего делегации пообедали в расширенном составе и затем ответили на вопросы журналистов.

Доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета Григорий Ярыгин в эфире радио Sputnik предположил, что после заявлений Трампа на него в США вновь начнется медийная атака.

"Трамп хочет выстроить отношения с президентом Путиным, в первую очередь, потому что это сильный лидер, а Трамп хочет сформировать свой собственный образ как сильного лидера. Он в течение уже двух лет говорит, что с Россией надо сотрудничать. Обычно такие заявления вызывают обратную реакцию внутри США, и ему потом приходится "отыгрывать", маневрировать, когда он оказывается под давлением конгресса и других заинтересованных кругов после заявлений такого рода. Поэтому, кстати, он часто выглядит противоречиво. Но мне кажется, что Трамп сам по себе последователен, однако, видимо, недостаток политического опыта формирует такую картину непоследовательности в выступлениях", – считает Григорий Ярыгин.