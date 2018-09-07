Крымский политик: игры вокруг Крыма постепенно утихают

Делегация из США считает референдум в Крыму законным волеизъявлением народа. На Западе постепенно приходит осознание реальной ситуации в Крыму, уверен депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин. Об этом он говорил в эфире радио Sputnik.

Представитель находящейся с визитом в Крыму американской делегации общественных деятелей Сильвия Демарест заявила, что Крымский полуостров стал частью России законно.

"Я юрист по образованию. Я понимаю, что произошедшее в Крыму в 2014 году было законным волеизъявлением народа и выражением законного права на самоопределение, что все было проведено в рамках закона", — сказала Демарест РИА Новости.

Она добавила, что по возвращении в США расскажет о реальной обстановке в Крыму согражданам.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным визитом. В нее входят представители американской организации "Центр гражданских инициатив". В первый день делегация посетила детский дом в Симферополе, где заложила аллею дружбы, и встретилась с главой крымского парламента и депутатами.

На Западе постепенно приходит осознание реальной ситуации в Крыму, считает депутат Симферопольского горсовета Степан Кискин. Свидетельство тому, по его словам – реакция гостей из США.

"Они приехали и воочию убедились: люди довольны, в магазинах все есть, строятся дороги, мосты, электростанции. Они же это видят. Поэтому я думаю, что все идет к тому, что политические игры вокруг Крыма постепенно утихают, и приходит осознание того, что Крым и Россия неделимы, что это навсегда. Все понимают, что Крым сейчас на подъеме, он развивается", – сказал Степан Кискин в эфире радио Sputnik.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".