Политолог: "газовую карту" перед выборами на Украине будут разыгрывать все

Депутат Верховной рады рассказал о "колоссальных" запасах газа на Украине. Заявление традиционно для украинского дискурса последних 15 лет, отметил в эфире радио Sputnik политолог Сергей Козлов.

Украина располагает "колоссальными" запасами газа – одними из самых больших не только в Европе, но и в мире, заявил депутат Верховной рады, глава партии "Основа" Сергей Тарута в эфире телеканала NewsOne.

"Украина имеет колоссальные запасы газа, третьи в Европе и одни из самых больших в мире. Что нужно на страну? Нужно пять-семь миллиардов инвестиций в нефтегазовую отрасль с применением новых современных технологий, которые полностью обеспечат нам независимость по импорту. Это означает, что мы опустим цены у нас. Это можно сделать за пять лет", – сказал политик.

Он также добавил, что за десять лет Украина якобы сможет начать экспортировать огромные объемы топлива.

"Будет больше прибыли, больше будет зарабатывать бюджет, каждое предприятие и человек. Это означает, что мы будем потреблять гораздо меньше, чем сегодня, импортного газа, импортной нефти. Это даст нам стабильность", – заключил парламентарий.

Кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления – филиал РАНХиГС при Президенте РФ – Сергей Козлов прокомментировал в эфире радио Sputnik заявления украинского депутата.

"Такие заявления достаточно традиционны для публичного политического дискурса Украины на протяжении по крайней мере последних полутора десятилетий, пока идут украино-российские газовые споры. Действительно, на Украине есть некоторые запасы газа, но этот газ необходимо, прежде всего, добыть. А очередное оживление разговоров об "огромных запасах газа", безусловно, связано с начавшейся предвыборной кампанией. Разные противоборствующие стороны будут очень активно поднимать газовые вопросы. Очевидно, поэтому те группы, которые поддерживают действующего президента, решили первыми поднять этот вопрос и разыграть эту карту", – предположил Сергей Козлов.

Украина прекратила закупать российский газ в ноябре 2015 года, а в 2016 году впервые провела зимний сезон без топлива из России, приобретая взамен газ по реверсу из Европы. Ранее украинский общественный деятель Максим Гольдарб заявил, что российский газ продолжает поступать на Украину, поскольку Киев перекупает его у европейских стран.