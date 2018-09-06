Ганжара: после посещения Крыма делегация США "не сможет не понять главного"

Делегация из США не опасается реакции Киева из-за визита в Крым. В эфире радио Sputnik депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара высказал мнение, что, пообщавшись с крымчанами, американцы освободятся от навязанной им Киевом пропаганды.

Американская делегация общественников не опасается реакции украинских властей из-за визита в Крым, заявила журналистам представитель делегации, юрист Сильвия Демарест.

"Для того чтобы достичь мира, в этом деле риски неизбежны", – добавила Демарест. Она заявила о поддержке крымчан и происходящих на полуострове процессов.

Член Ассоциации врачей-пенсионеров Гленн Реннелс разделяет эту точку зрения. "Я совершенно не беспокоюсь по поводу того, что сделает Украина. В списке "приоритетов" это находится где-то внизу", – подчеркнул Реннелс.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе представители американской организации "Центр гражданских инициатив".

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара высказал мнение, что, пообщавшись с жителями Крыма, американцы освободятся от навязанной им Киевом пропаганды.

"Думаю, что в любом случае визит американской делегации можно рассматривать как позитивный сигнал. Мы постоянно говорим, что Крым открыт для международного сообщества, для посещения делегаций различного уровня. И на самом деле Крым за прошедшее время посетило огромное количество иностранных делегаций: из Франции, Италии, из других стран. И американские журналисты к нам уже приезжали. Так что нынешний визит представителей США не первый. Но всегда – какая бы начальная позиция ни была у представителей других стран, после посещения Крыма они не могут отрицать те настроения, которые есть здесь среди людей. Думаю, что и эта делегация, встретившись с крымчанами (а у них запланировано посещение многих городов Крыма), не смогут после такой поездки не понять самого главного – того, что на самом деле происходит в Крыму", – сказал Владислав Ганжара.

Крым вновь стал российским регионом в результате референдума, который проводился после госпереворота на Украине в 2014 году. Около 97% жителей Республики Крым и 96% жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России.