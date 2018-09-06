Мнение: устами Терезы Мэй заявлена очередная глупость

Обвинения премьера Великобритании Терезы Мэй в адрес России и ее руководства по "делу Скрипалей" в Кремле назвали недопустимыми. Профессор Дипломатической академии МИД РФ Александр Вавилов в эфире радио Sputnik высказал свою точку зрения на ситуацию.

Кремль отвергает все обвинения Британии в адрес России о ее причастности к событиям в Солсбери и считает недопустимыми утверждения о причастности высшего руководства России к "делу Скрипалей", заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Россия не имела и не имеет ничего общего с событиями в Солсбери. Россия никоим образом не причастна. Для нас являются недопустимыми какие-либо обвинения в адрес российского руководства. Вчера госпожа Мэй говорила о возможной причастности высшего российского руководства. Мы еще раз заявляем, что ни высшее руководство России, ни руководство рангом ниже и никакие официальные представители не имели и не имеют ничего общего с событиями в Солсбери. Об этом не может идти речи, какие-либо предположения на этот счет или обвинения являются недопустимыми", – сказал Песков.

Ранее прокуратура Соединенного Королевства заявила, что подозревает в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль двух россиян – Александра Петрова и Руслана Боширова. Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых и хронологию их перемещений по Британии.

Премьер-министр Великобритании позже заявила, что подозреваемые являются сотрудниками ГРУ, а их действия направлялись этой разведструктурой "из высших эшелонов власти РФ".

В эфире радио Sputnik профессор Дипломатической академии МИД России, доктор исторических наук Александр Вавилов прокомментировал ситуацию.

"Устами премьер-министра Великобритании заявлена очередная глупость. Причем все опять основывается на замечательной формуле "хайли лайкли", то есть "весьма вероятно", но не более того (фраза, которую Тереза Мэй использовала, обвиняя РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля – ред.). Есть еще важный показатель. Когда мы просим предъявить хоть какие-нибудь конкретные факты, данные, то они уходят от ответа. Но давно известно: если что-то скрывают, то, значит, есть фальшь. Поэтому все эти обвинения, мол, этот и этот виноват, провисают в воздухе. Самое-то главное, что мы открыты для диалога, для сотрудничества. Мы неоднократно говорили британцам: "Давайте вместе разбираться". Но нет. Показывают какие-то фотографии…Уверен, что и эти обвинения просто канут в лету", – сказал Александр Вавилов.

По утверждению британских властей, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.