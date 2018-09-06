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Востоковед: у Франции есть определенная "заноза" в отношении Сирии

(обновлено: 17:01 06.09.2018)
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© AP Photo / French Defense MinistryИстребитель Rafale перед авиаударом коалиции по Сирии на авиабазе Сен-Дизье на востоке ФранцииИстребитель Rafale перед авиаударом коалиции по Сирии на авиабазе Сен-Дизье на востоке Франции
© AP Photo / French Defense Ministry
Франция объявила о готовности нанести удар по Сирии. В эфире радио Sputnik востоковед Юрий Зинин поделился мнением о том, какие еще цели, кроме демонстрации коалиционного единства, преследуют в Париже.

Французская армия готова вновь нанести удар по Сирии в случае применения химического оружия в Идлибе, сообщает Reuters со ссылкой на главу Генштаба Вооруженных сил Франции Франсуа Лекуантра. Сообщается, что он ожидает окончательной ликвидации боевиков "Исламского государства"* американской коалицией в Сирии и Ираке к концу года.

Штаб-квартира Министерства обороны США
© AFP 2018
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Территория провинции Идлиб в настоящее время практически не контролируется правительственными силами Сирии. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, по данным Москвы и Дамаска, террористы ряда группировок, которые совершают периодические атаки на позиции сирийских войск.

В последнее время обстановка в регионе стала более напряженной. По информации Минобороны РФ, террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам"* планируют провокацию, чтобы обвинить войска сирийского президента Башара Асада в применении химического оружия против мирного населения. Это нужно, чтобы впоследствии оправдать силовые удары извне.

В эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГИМО, востоковед Юрий Зинин высказал мнение, что повторяется ситуация апреля нынешнего года, когда США, Франция и Великобритания нанесли серию ракетных ударов по Сирии. По его словам, сейчас Франция подтверждает свою готовность четко выполнять указания Соединенных Штатов.                             

"Вперед США, думаю, Франция рваться не будет. Просто там посчитали нужным подтвердить, что если "американский дядюшка" даст зеленый свет, то они окажутся с ним в одной упряжке. Но поскольку все они – члены Североатлантического блока, то это и не удивительно. НАТО для того и существует, чтобы там все подчинялись указаниям сверху. Причем независимо от того, соответствуют эти указания или нет национальным интересам каждой из стран. Кроме того, здесь еще есть определенная "заноза" у Франции. Ведь Сирия входила в орбиту влияния Франции, там находились французские войска, Лигой Наций был дан мандат на управление. В конечном счете, французы ушли из Сирии. Но понятно, что у них остались амбиции", – сказал Юрий Зинин.                                       

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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