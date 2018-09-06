Эколог назвал "главного всадника" климатического апокалипсиса

Минприроды России рассказало о климатических угрозах, с которыми может столкнуться страна, сообщили СМИ. Главный редактор журнала "Экология и жизнь" Александр Самсонов в эфире радио Sputnik отметил, что ситуация действительно тревожная.

Министерство природных ресурсов и экологии в проекте ежегодного доклада "Об охране окружающей среды" рассказало о климатических угрозах, с которыми может столкнуться Россия, сообщает "Коммерсантъ".

Авторы документа отмечают, что темпы глобального потепления в России выше, чем в среднем на планете. Так, за период с 1976 по 2017 год повышение среднегодовой температуры за десять лет составляло 0,45 °C. В среднем в мире этот показатель существенно ниже – 0,18 °C.

В проекте доклада указывается, что в 2017 году в России произошло 907 опасных природных явлений, 378 из них нанесли серьезный ущерб.

В проекте представлен прогноз "возможного наблюдаемого или ожидаемого ущерба" от климатических трансформаций в стране. На юге России и в Южной Сибири ожидается снижение объемов воды в равнинных реках, что приведет к "уменьшению водообсеспеченности населения и объектов экономики". Пострадает и сельское хозяйство – многим регионам грозит увеличение числа и масштабов засух.

Среди возможных последствий для технических систем в Минприроды отметили ускоренное старение зданий, автомобильных и железных дорог, которые будут вызваны изменениями температуры и влажности.

Также среди возможных последствий климатических изменений упоминается рост смертности и заболеваемости, истощение лесных ресурсов.

Главный редактор журнала "Экология и жизнь" Александр Самсонов в эфире радио Sputnik согласился, что ситуация с изменением климата – весьма тревожная.

"За десять лет 4,5 градуса потепления на территории России уже есть, это очень приличный показатель по величине. По миру каждый градус поднятия температуры дает 5% вклада в смертность. Если же говорить в терминах апокалипсиса, главный "всадник" – повышение уровня Мирового океана. Это серьезный момент и для мирового сообщества, и для России в том числе. Более 50% территории России – вечная мерзлота, а вклад в повышение уровня Мирового океана вносят именно континентальные льды. Усиленное таяние континентальных льдов – вопрос, которым надо озаботиться. Вполне возможно, должна быть мировая программа по сохранению льдов. Меры уже принимаются – это борьба за возобновляемые источники. Убивающая мир "кривая Килинга" – рост CO2 в мире. Возобновляемые источники уже позволили резко остановить выброс, стабилизировать его. Дальше есть о чем думать. Я бы сказал, что России нужно Министерство возобновляемых ресурсов по аналогии с Министерством природных ресурсов", – заключил Александр Самсонов.