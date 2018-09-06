Эксперт прокомментировал призывы политиков Швеции по "Северному потоку-2"

Шведские политики призвали заблокировать "Северный поток-2". В эфире радио Sputnik эксперт Алексей Гривач отметил, что такое отношение к России и ее проекту не является для Швеции чем-то новым, а газопровод, тем не менее, строится.

Большинство шведских политических партий выступают за блокировку строительства российского газопровода "Северный поток-2", сообщает Sveriges Radio.

Радиостанция опросила представителей различных партий, и почти все они высказались за то, чтобы помешать строительству газопровода.

""Северный поток-2" – это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект", – заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам Евросоюза Карин Энстрём.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон заявил, что "Россия не уважает международное право", приведя в пример ситуацию с Грузией и Крымом. Поэтому он считает, что важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, не становясь зависимыми от России.

В свою очередь, председатель Партии зеленых в Совете по делам Евросоюза в парламенте Юнас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против "Северного потока-2", поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, которое позволит заблокировать проект.

Член Совета по делам Европейского союза и депутат Левой партии Йенс Хольм заявил, что Швеция поддержит эту инициативу Еврокомиссии, независимо от результата голосования, которое пройдет уже в воскресенье.

Речь идет о поправках к Газовой директиве ЕС. Их цель – сделать так, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны.

В эфире радио Sputnik заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал заявления шведских политиков.

"Такое отношение шведских политиков к России и российскому проекту не является чем-то новым. Тем не менее, несмотря на это отношение, Швеция, руководствуясь нормами международного права и своего внутреннего законодательства, удовлетворила заявку компании Nord Stream 2 AG (оператора проекта "Северный поток-2") на строительство газопровода в своей исключительной экономической зоне. Швеция все разрешения выдала. И проект уже строится в водах Финляндии, ведутся работы у берегов Германии, скоро – в России. Так что все идет по графику. И вскоре, в соответствии с планами оператора, начнется строительство в шведских водах. Но, в то же время, никто не отменял свободу слова, и шведские политики могут высказываться. Тем более что радиостанция их опрашивает накануне очередных парламентских выборов. А они в очередной раз разыгрывают антироссийскую карту, и думаю, не в последний раз", – сказал Алексей Гривач.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из всех перечисленных компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.