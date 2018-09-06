Аналитик: закупая газ в России, Китай защищает себя от рисков

Китай намерен увеличить закупку природного газа из России и Казахстана, сообщают китайские СМИ со ссылкой на ответственный источник. Аналитик в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Sputnik рассказал о стратегии Китая на этом направлении.

Китай в ближайшее время намерен нарастить поставки природного газа из России и Казахстана, сообщает агентство China News Service со ссылкой на ответственное лицо в государственном управлении по делам энергетики КНР. Помимо этого, как отмечается, Китай намерен также поощрять диверсификацию импорта природного газа в страну.

"В 2017 году Китай импортировал 94,6 млрд кубометров природного газа, в том числе по Центральноазиатскому газопроводу и Китайско-мьянманскому газопроводу из Туркменистана, Узбекистана и Мьянмы. В ближайшее время будет увеличен объем импорта из России и Казахстана", – приводит агентство слова представителя управления.

Он добавил, что число стран-продавцов СПГ в Китай достигло 22, тем самым уровень диверсификации источников поставок достиг высокого показателя.

Независимый аналитик в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков в эфире радио Sputnik рассказал, почему наряду с закупками СПГ Китай делает ставку на закупки трубопроводного газа из различных источников.

"Китай прекрасно понимает все риски покупки сжиженного газа. С одной стороны, это удобно: СПГ можно доставлять по морю в разные точки страны. Но Китай при этом учитывает, что здесь он оказывается в зависимости от Соединенных Штатов, причем не только как от страны – производителя и продавца сжиженного газа, но и как от страны, которая может перекрыть ему поставки СПГ морским путем. Поэтому китайцы уже давно взяли курс на поставки трубопроводного газа. Они договорились с Туркменией, у них построен газопровод, и они уже порядка 10 лет получают туркменский газ. Они договорились с Мьянмой, построили газопровод и получают газ из Мьянмы. И, наконец, наша "Сила Сибири" – этот газопровод находится в завершающей стадии строительства, и в конце следующего года тоже уже начнутся поставки газа. И, плюс к этому, как дополнительный вариант – получение ямальского газа из России. Диверсифицируя поставки газа, Китай достаточно надежно защищает себя от рисков при покупке СПГ. Пока эти риски небольшие, они покупают СПГ там, где им это выгодно с точки зрения логистики. То есть, китайцы не "складывают все яйца" в одну корзину и ведут вполне разумную, прагматичную политику", – сказал Николай Хренков.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 млрд кубометров по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться 20 декабря 2019 года. Также "Новатэк" совместно с китайской CNPC реализует проект "Ямал СПГ". Китай стал покупателем второй партии СПГ с этого проекта.