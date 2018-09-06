Авиаэксперт оценил планы по производству самолета-амфибии "Альбатрос"

В России готовы возобновить производство самого большого в мире самолета-амфибии А-40. В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал об истории создания и особенностях "Альбатроса".

В России планируют возобновить производство самолета-амфибии А-40 "Альбатрос". Об этом в преддверии выставки "Гидроавиасалон-2018" сообщили РИА Новости в Объединенной авиастроительной корпорации, которая работает над этим проектом.

А-40 "Альбатрос" (Бе-42, изделие "В", по кодификации НАТО: Mermaid) – советский многоцелевой самолет-амфибия, крупнейший в мире. Его максимальная взлетная масса достигает 90 тонн, чем не может похвастаться ни один самолет такого класса в мире. В 1986 году прошел его первый полет с суши, через год он впервые поднялся в воздух с воды. Однако проект остановили после распада Советского Союза.

Два года назад начальник Морской авиации Черноморского флота Геннадий Загонов сообщил, что новейшие А-40 заменят самолеты-амфибии Бе-12 в рамках полного обновления парка.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка рассказал об истории создания и особенностях "Альбатроса".

"Самолет создавался в ТАНТК ("Таганрогский авиационный научно-технический комплекс") имени Бериева, практически прошел все испытания. Он создавался под определенные цели, согласно военной доктрине того времени. В серийное производство не смог поступить, поскольку были экономические трудности в тот момент, поэтому его производство было отложено. В настоящее время, когда к границам РФ приближаются военные базы стран НАТО, могла возникнуть необходимость в этом самолете. Он обладает значительной грузоподъемностью, способностью взлета и посадки с воды при значительном волнении моря. И он способен выполнять определенные боевые задачи. Кроме того, он может быть использован как пожарный самолет, что очень актуально в период пожаров на востоке страны. Он может также перевозить любые гражданские грузы", – сказал Виктор Прядка.

По его мнению, возобновление производства самолета-амфибии А-40 не станет сложной задачей для авиастроителей.

"Авиационная промышленность России имеет потенциал для производства этого самолета, и затраты на это не так велики. По сути, надо наладить его серийное производство. Вся предыдущая работа сделана. Единственное, что можно обновить, это радиоэлектронное оборудование – поставить современное. И он будет выполнять возложенные на него задачи", – отметил эксперт.