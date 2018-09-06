Эксперт спрогнозировал развитие ситуации в Идлибе в ближайшие дни

Минобороны России выложило видеокадры авиаударов, которые в сирийской провинции Идлиб нанесли самолеты ВКС по позициям террористов. Эксперт Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik объяснил, зачем именно сейчас нужны эти удары.

Минобороны России выложило видеокадры авиаударов, которые в сирийской провинции Идлиб нанесли самолеты Воздушно-космических сил по позициям боевиков террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*.

По словам официального представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, четвертого сентября самолеты, которые базируются на российской авиабазе Хмеймим, высокоточными боеприпасами атаковали склады террористов. Самолеты отработали по выявленным районам запуска ударных беспилотников, которые применялись для осуществления террористических атак на Хмеймим и населенные пункты, расположенные в провинциях Алеппо и Хама.

Генерал добавил, что два истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех, где террористы собирали ударные дроны, а также склад взрывчатки. Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами боевиков.

Конашенков отметил, что удары российских ВКС в Идлибе не представляли опасности для мирных жителей и наносились по объектам террористических группировок вдали от населенных пунктов.

Преподаватель Высшей школы экономики, эксперт по Ближнему Востоку Григорий Лукьянов в эфире радио Sputnik объяснил, почему сейчас наносятся удары ВКС по объектам в Идлибе.

"Поскольку на протяжении более чем года в Идлиб свозились группы боевиков из других зон деэскалации, на территории провинции сконцентрированы значительные силы как наиболее радикальных, так и менее радикальных группировок. Они не смогли вывезти туда тяжелое вооружение, но в то же время обладают там наиболее мотивированными бойцами, и, следовательно, для ликвидации исходящей от них угрозы необходимо привлечение максимально возможных ресурсов. Несмотря на то, что Сирийская арабская армия и Республиканская гвардия выстроили уже рядом с Идлибом наиболее подготовленные войска, им необходима серьезная огневая поддержка, которую оказывают ВКС", – сказал Григорий Лукьянов.

Он представил свой прогноз развития ситуации в Идлибе.

"Вполне возможно, что после переговоров в Тегеране, которые состоятся 7 сентября между президентами трех стран-гарантов сирийского урегулирования – России, Ирана и Турции – интенсивность ударов по позициям боевиков в провинции Идлиб возрастет. Нельзя исключить, что к нанесению ударов присоединятся также корабли российского ВМФ, которые в настоящее время проводят учения в Восточном Средиземноморье. Все это позволит минимизировать потери сирийских правительственных войск в случае их наступления в провинции Идлиб", – объяснил Григорий Лукьянов.

Провинция Идлиб, расположенная на северо-западе Сирии, на сегодняшний день остается единственным регионом страны, который не контролируется правительственными войсками. Ранее при участии стран, участвующих в разрешении сирийского конфликта, там была создана зона деэскалации.

Дональд Трамп заявил, что возможное наступление сирийских правительственных сил в этой провинции стало бы "большой гуманитарной ошибкой". В российском МИД заявили, что ситуация с операцией прояснится после саммита России, Ирана и Турции, который назначен на седьмое сентября. Помощник президента России Юрий Ушаков накануне подтвердил, что Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани уделят большое внимание ситуации в Идлибе. Кроме того, они обсудят ситуацию с подготовкой различных провокаций по инсценировке применения Дамаском химоружия.

В последние дни обстановка вокруг Сирии обострилась. В российском Минобороны заявили, что, по данным независимых источников, боевики группировки "Хайят Тахрир Аш-Шам"* готовят провокацию, чтобы обвинить сирийское правительство в применении в провинции Идлиб химоружия против мирного населения.

*Запрещенные в России террористические организации