"Гречневую кашу привозили?" Эксперт о новых нестыковках по делу Скрипалей

В МИД России нашли нестыковки на фото подозреваемых в "деле Скрипалей". Британия возвращается к этому делу в моменты очередного внутреннего кризиса, уверен политолог Дмитрий Солонников. Об этом он говорил в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1" указала на нестыковки в информации о подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Новые сведения британские власти обнародовали в среду. Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это Александр Петров и Руслан Боширов, оба якобы являются офицерами ГРУ. В Москве заявили, что названные имена России "ничего не говорят", и вновь призвали Лондон перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

По словам Марии Захаровой, мужчины, которых назвали подозреваемыми, на разных снимках, сделанных камерами видеонаблюдения, находятся на идентичном фоне. Время съемки также совпадает. Следовательно, это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить одновременно", но при этом их образы запечатлены в двух разных фотографиях.

Захарова предположила, что снимки могли сделать по прилете, поэтому у подозреваемых должна быть виза Великобритании. Перед принятием решения о ее предоставлении власти королевства собирают данные биометрии и другую информацию. Официальный представитель МИД напомнила, что в среду в ведомство вызвали британского посла Лори Бристоу и попросили дать эту информацию, однако получили "полный отказ".

Кроме того, Захарова добавила, что Лондон заявляет об имеющихся данных авиарейса – дата, время и номер рейса, которым якобы прибыли подозреваемые. Она выразила недоумение, почему на протяжении полугода этой информацией нельзя было поделиться с Россией, которая также со своей стороны могла бы начать поиски. Как подчеркнула официальный представитель МИД, Москва по-прежнему открыта к взаимодействию с Лондоном по "делу Скрипалей", несмотря на "тотальное хамство" британских властей.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik оценил новую информацию, которую обнародовали британские власти.

"Предъявлены некие фотографии. На них – некие мужчины, которые с паспортами (возможно, поддельными, что Британия сама подтверждает) прилетели из Москвы, и есть тайминг их передвижения по Британии. Кто эти люди, прилетели ли они в Москву с этими паспортами – об этом никто ничего не говорит. Дальше идет сообщение, что это были сотрудники ГРУ. А почему ГРУ? Почему не какой-то другой спецслужбы или охранного предприятия, не работники Пенсионного фонда, Минпромторга? Другой аббревиатуры не знают, кроме ГРУ? Видимо, коллеги приехали к Скрипалю, гречневую кашу от бабушки привезли. Один факт, который есть, – сомнительные фотографии – дальше обрастает всякими подробностями. Это будет новостью, которая поживет несколько дней до следующего проблемного момента, который будет у кабинета министров (Великобритании — ред.). Потом появится какой-то новый фейк – возможно, какие-то отпечатки будут найдены или нарисованы", – полагает Дмитрий Солонников.

По его мнению, о "деле Скрипалей" в Лондоне вспоминают тогда, когда нужно отвлечь внимание общественности от внутриполитических проблем.

"Британия каждый раз возвращается к "делу Скрипалей" в помпезной форме в момент очередного политического кризиса внутри правящего кабинета. В прошлый раз обострение было в тот момент, когда через парламент проходило голосование по пакету законов о Brexit'e – тогда весь кабинет Терезы Мэй был под угрозой развала. Сейчас точно такая же ситуация: назревает расследование внутри консервативной партии, евроскептики пытаются выступить со своим пакетом предложений по Brexit'у, опять Тереза Мэй в подвешенном состоянии – не произойдет ли внутренней революции в консервативной партии. И снова начинается вброс по поводу "дела Скрипалей". Опять Россия представляется в виде страшного медведя, нависшего над бедной Британией, британскому народу предлагают сплотиться вокруг правящего кабинета – вот она, угроза, давайте не будем думать о том, что у нас что-то не получается внутри государства. Экзальтированное британское общество, находящееся внутри машины пропаганды, конечно, серьезно к этому относится. Не было бы этой раздутой российской угрозы, этого фейкового дела, Тереза Мэй давно уже была бы отправлена в отставку, и британское общество занималось бы своими внутренними делами, а не защищалось от мнимой российской угрозы. Очень удобно защищаться от угрозы, которой нет – всегда можно победить", – сказал Дмитрий Солонников.

Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии четвертого марта в британском Солсбери спровоцировало крупный международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся. Россия это категорически отрицает. Москва неоднократно предлагала провести совместное расследование, но Лондон это проигнорировал и отказал в доступе к Скрипалям. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство уличило во лжи Терезу Мэй – она утверждала, что яд изготовили в России, однако впоследствии в лаборатории Портон-Даун это опровергли.