"Гречневую кашу привозили?" Эксперт о новых нестыковках по делу Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1" указала на нестыковки в информации о подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
По словам Марии Захаровой, мужчины, которых назвали подозреваемыми, на разных снимках, сделанных камерами видеонаблюдения, находятся на идентичном фоне. Время съемки также совпадает. Следовательно, это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить одновременно", но при этом их образы запечатлены в двух разных фотографиях.
Захарова предположила, что снимки могли сделать по прилете, поэтому у подозреваемых должна быть виза Великобритании. Перед принятием решения о ее предоставлении власти королевства собирают данные биометрии и другую информацию. Официальный представитель МИД напомнила, что в среду в ведомство вызвали британского посла Лори Бристоу и попросили дать эту информацию, однако получили "полный отказ".
Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik оценил новую информацию, которую обнародовали британские власти.
"Предъявлены некие фотографии. На них – некие мужчины, которые с паспортами (возможно, поддельными, что Британия сама подтверждает) прилетели из Москвы, и есть тайминг их передвижения по Британии. Кто эти люди, прилетели ли они в Москву с этими паспортами – об этом никто ничего не говорит. Дальше идет сообщение, что это были сотрудники ГРУ. А почему ГРУ? Почему не какой-то другой спецслужбы или охранного предприятия, не работники Пенсионного фонда, Минпромторга? Другой аббревиатуры не знают, кроме ГРУ? Видимо, коллеги приехали к Скрипалю, гречневую кашу от бабушки привезли. Один факт, который есть, – сомнительные фотографии – дальше обрастает всякими подробностями. Это будет новостью, которая поживет несколько дней до следующего проблемного момента, который будет у кабинета министров (Великобритании — ред.). Потом появится какой-то новый фейк – возможно, какие-то отпечатки будут найдены или нарисованы", – полагает Дмитрий Солонников.
По его мнению, о "деле Скрипалей" в Лондоне вспоминают тогда, когда нужно отвлечь внимание общественности от внутриполитических проблем.
"Британия каждый раз возвращается к "делу Скрипалей" в помпезной форме в момент очередного политического кризиса внутри правящего кабинета. В прошлый раз обострение было в тот момент, когда через парламент проходило голосование по пакету законов о Brexit'e – тогда весь кабинет Терезы Мэй был под угрозой развала. Сейчас точно такая же ситуация: назревает расследование внутри консервативной партии, евроскептики пытаются выступить со своим пакетом предложений по Brexit'у, опять Тереза Мэй в подвешенном состоянии – не произойдет ли внутренней революции в консервативной партии. И снова начинается вброс по поводу "дела Скрипалей". Опять Россия представляется в виде страшного медведя, нависшего над бедной Британией, британскому народу предлагают сплотиться вокруг правящего кабинета – вот она, угроза, давайте не будем думать о том, что у нас что-то не получается внутри государства. Экзальтированное британское общество, находящееся внутри машины пропаганды, конечно, серьезно к этому относится. Не было бы этой раздутой российской угрозы, этого фейкового дела, Тереза Мэй давно уже была бы отправлена в отставку, и британское общество занималось бы своими внутренними делами, а не защищалось от мнимой российской угрозы. Очень удобно защищаться от угрозы, которой нет – всегда можно победить", – сказал Дмитрий Солонников.