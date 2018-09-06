РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Гречневую кашу привозили?" Эксперт о новых нестыковках по делу Скрипалей

(обновлено: 11:25 06.09.2018)
04310
© Фото : Metropolitan PoliceПодозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан БошировПодозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© Фото : Metropolitan Police
В МИД России нашли нестыковки на фото подозреваемых в "деле Скрипалей". Британия возвращается к этому делу в моменты очередного внутреннего кризиса, уверен политолог Дмитрий Солонников. Об этом он говорил в эфире радио Sputnik.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1" указала на нестыковки в информации о подозреваемых в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. 

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
Россия на фоне Скрипалей: Британия рисует образ международного злодея
Новые сведения британские власти обнародовали в среду. Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это Александр Петров и Руслан Боширов, оба якобы являются офицерами ГРУ. В Москве заявили, что названные имена России "ничего не говорят", и вновь призвали Лондон перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.

По словам Марии Захаровой, мужчины, которых назвали подозреваемыми, на разных снимках, сделанных камерами видеонаблюдения, находятся на идентичном фоне. Время съемки также совпадает. Следовательно, это либо наложенные сверху снимка дата и точное время, либо это сотрудники ГРУ, научившиеся "ходить одновременно", но при этом их образы запечатлены в двух разных фотографиях.

Захарова предположила, что снимки могли сделать по прилете, поэтому у подозреваемых должна быть виза Великобритании. Перед принятием решения о ее предоставлении власти королевства собирают данные биометрии и другую информацию. Официальный представитель МИД напомнила, что в среду в ведомство вызвали британского посла Лори Бристоу и попросили дать эту информацию, однако получили "полный отказ".

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов
© REUTERS / Metroplitan Police
Историк спецслужб: вокруг дела Скрипалей сложилась странная ситуация
Кроме того, Захарова добавила, что Лондон заявляет об имеющихся данных авиарейса – дата, время и номер рейса, которым якобы прибыли подозреваемые. Она выразила недоумение, почему на протяжении полугода этой информацией нельзя было поделиться с Россией, которая также со своей стороны могла бы начать поиски. Как подчеркнула официальный представитель МИД, Москва по-прежнему открыта к взаимодействию с Лондоном по "делу Скрипалей", несмотря на "тотальное хамство" британских властей.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в эфире радио Sputnik оценил новую информацию, которую обнародовали британские власти.

"Предъявлены некие фотографии. На них – некие мужчины, которые с паспортами (возможно, поддельными, что Британия сама подтверждает) прилетели из Москвы, и есть тайминг их передвижения по Британии. Кто эти люди, прилетели ли они в Москву с этими паспортами – об этом никто ничего не говорит. Дальше идет сообщение, что это были сотрудники ГРУ. А почему ГРУ? Почему не какой-то другой спецслужбы или охранного предприятия, не работники Пенсионного фонда, Минпромторга? Другой аббревиатуры не знают, кроме ГРУ? Видимо, коллеги приехали к Скрипалю, гречневую кашу от бабушки привезли. Один факт, который есть, – сомнительные фотографии – дальше обрастает всякими подробностями. Это будет новостью, которая поживет несколько дней до следующего проблемного момента, который будет у кабинета министров (Великобритании — ред.). Потом появится какой-то новый фейк – возможно, какие-то отпечатки будут найдены или нарисованы", – полагает Дмитрий Солонников.

По его мнению, о "деле Скрипалей" в Лондоне вспоминают тогда, когда нужно отвлечь внимание общественности от внутриполитических проблем.

"Британия каждый раз возвращается к "делу Скрипалей" в помпезной форме в момент очередного политического кризиса внутри правящего кабинета. В прошлый раз обострение было в тот момент, когда через парламент проходило голосование по пакету законов о Brexit'e – тогда весь кабинет Терезы Мэй был под угрозой развала. Сейчас точно такая же ситуация: назревает расследование внутри консервативной партии, евроскептики пытаются выступить со своим пакетом предложений по Brexit'у, опять Тереза Мэй в подвешенном состоянии – не произойдет ли внутренней революции в консервативной партии. И снова начинается вброс по поводу "дела Скрипалей". Опять Россия представляется в виде страшного медведя, нависшего над бедной Британией, британскому народу предлагают сплотиться вокруг правящего кабинета – вот она, угроза, давайте не будем думать о том, что у нас что-то не получается внутри государства. Экзальтированное британское общество, находящееся внутри машины пропаганды, конечно, серьезно к этому относится. Не было бы этой раздутой российской угрозы, этого фейкового дела, Тереза Мэй давно уже была бы отправлена в отставку, и британское общество занималось бы своими внутренними делами, а не защищалось от мнимой российской угрозы. Очень удобно защищаться от угрозы, которой нет – всегда можно победить", – сказал Дмитрий Солонников.

Очистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Аналитик рассказал, почему Лондон вновь "включил" дело Скрипалей
Отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии четвертого марта в британском Солсбери спровоцировало крупный международный скандал. Лондон обвинил Москву в причастности к случившемуся. Россия это категорически отрицает. Москва неоднократно предлагала провести совместное расследование, но Лондон это проигнорировал и отказал в доступе к Скрипалям. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство уличило во лжи Терезу Мэй – она утверждала, что яд изготовили в России, однако впоследствии в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена