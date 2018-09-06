Политолог рассказал, как Россия разваливает однополярный мир

Однополярный мир США под угрозой, уверена министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Один из признаков – информационный занавес, за которым прячется Запад, считает политолог Андрей Суздальцев. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен обеспокоена тем, что глобальная ситуация меняется, и это угрожает "однополярному миру и образу жизни Америки".

"Баланс сил, который характеризовал международную систему на протяжении десятилетий, разрушается. Однополярный мир Америки находится под угрозой. Вакуум власти возникает по всему миру и быстро заполняется враждебными государствами, террористами и транснациональными преступниками. Все они преследуют общую цель: они хотят нарушить наш образ жизни, и многие из них сеют хаос, нестабильность и насилие", – заявила она, выступая в Университете Джорджа Вашингтона.

Особый акцент министр сделала на кибербезопасности, в которой преступники пытаются найти уязвимые места, чтобы причинить США вред. Она сравнила такие угрозы с ситуацией накануне терактов 11 сентября 2001 года и отметила, что искоренить их крайне сложно.

По ее словам, угрозы США со стороны зарубежных противников находятся на самом высоком уровне со времен холодной войны.

"Такие страны, как Китай, Иран, Северная Корея и Россия готовы использовать все элементы своей национальной мощи – финансовые, торговые, кибернетические, шпионские, информационные операции и многое другое – чтобы ослабить нас и продвигать свои собственные интересы", – сказала министр.

Политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik объяснил реакцию Вашингтона на происходящие в мире изменения.

"Для них это катастрофа. Оттого такая жесткая реакция, зачастую ничем не спровоцированная, вызывающее поведение Вашингтона и его союзника Лондона – они пытаются как-то удержать однополярный мир. В данном случае они избрали целью Россию, потому что она наиболее активно разваливает этот мир. Мы не просто говорим, что он устарел и так далее – мы решаем свои проблемы как самостоятельное независимое государство. Этим мы просто разваливаем систему контроля, которую создал Вашингтон в западном мире. Посмотрите, какое давление по "Северному потоку-2" – компании, которые участвуют в проекте, ставятся в такие условия, что вынуждены или выходить из проекта, или терять бизнес с США. Это неприкрытое давление – разговоры о свободе рынка снимаются", – сказал Андрей Суздальцев.

По его мнению, по некоторым направлениям Запад уже проиграл.

"Информационный занавес начинает закрывать западный мир. Это катастрофа. Когда-то на этом сгорел СССР. Они от нас прячутся. В информационном плане они уже проиграли, они не выдерживают информационного противостояния. Это как раз симптом тяжелой болезни. Поэтому они поступают по своей логике правильно: им нужно удержать этот мир, в котором доллар – единая валюта. Они будут биться до конца и использовать любые средства, чтобы удержать однополярный мир", – полагает Андрей Суздальцев.