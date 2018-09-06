"Все определяет бизнес". Эксперт о критике в Швеции по "Северному потоку-2"

Большинство шведских политиков – против строительства "Северного потока-2", показывают опросы местной радиостанции. В эфире радио Sputnik эксперт Александр Гульков предположил, может ли это на что-то повлиять.

Большинство политических партий Швеции выступают за блокировку строительства российского газопровода "Северный поток-2", сообщает Sveriges Radio.

Радиостанция спросила представителей различных партий об их отношении к этому проекту, и почти все они высказались за то, чтобы воспрепятствовать сооружению трубопроводной магистрали.

""Северный поток-2" – это плохое предложение как в плане энергополитики и экологии, так и в плане политики безопасности. Мы активно выступаем за то, чтобы всеми возможными способами остановить этот проект", – заявила уполномоченная Умеренной коалиционной партии по вопросам ЕС Карин Энстрем.

Евродепутат от Христианско-демократической партии Швеции Ларс Адактуссон полагает, что "Россия не уважает международное право", – он привел в пример ситуацию с Грузией и Крымом. Поэтому он считает, что важно найти другие пути для обеспечения ЕС энергией, не становясь зависимыми от России.

Председатель партии зеленых в Совете по делам ЕС в парламенте Юнас Эрикссон отметил, что Швеция ранее столкнулась со сложностями в применении международного права против "Северного потока-2", поэтому он считает правильным решение Еврокомиссии об изменении законодательства, что позволит заблокировать проект. Поддержать инициативу Еврокомиссии готов и член Совета по делам ЕС и депутат Левой партии Йенс Хольм.

В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила принять поправки к Газовой директиве ЕС, чтобы определенные нормы энергетического законодательства Евросоюза применялись не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС, которые идут из или в третьи страны. Это, в частности, недискриминационное установление тарифов на прокачку газа, доступ третьих сторон к возможности прокачивать топливо, разделение деятельности по продаже и транспортировке газа. Сейчас эти нормы не распространяются на морские участки газопроводов.

Поправки пока обсуждаются на уровне рабочей группы в Совете ЕС и не получают необходимую поддержку всех стран ЕС.

Профессор, заведующий кафедрой нефтегазового дела и нефтехимии Дальневосточного федерального университета Александр Гульков предположил, в чем причины критического отношения к проекту со стороны шведских политиков.

"Думаю, что сейчас Швеция – это часть "американской программы". Ведь США делают все, чтобы этот проект не состоялся, – такая же ситуация была в 70-е годы, когда строился первый газопровод из СССР в Западную Европу. Здесь ничего нового нет, тогда тоже было противодействие России со стороны США. Но мы живем в открытом мире, сегодня все определяет бизнес. Поэтому, мне кажется, "Северный поток-2" состоится. Все понимают, что экологический ущерб крайне незначителен, его практически нет – это придуманная проблема. В качестве главного препятствия здесь выступает политика. Возможно, будут какие-то задержки. Но я глубоко убежден, что намеченные сроки не будут сорваны", – сказал Александр Гульков в эфире радио Sputnik.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран осталось получить разрешение на строительство только от Дании.