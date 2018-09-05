Политолог о ситуации вокруг Вышинского на Украине: это проявление репрессий

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского госпитализировали из зала заседаний Херсонского городского суда, сообщил его адвокат Андрей Доманский.
После этого суд удовлетворил ходатайство защиты о немедленном медицинском обследовании журналиста, в котором он нуждался.
Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.
Позднее в украинской прокуратуре сообщили, что по результатам обследования, состояние здоровья Вышинского находится "в норме".
"Измерили давление, сделали кардиограмму. Все в норме", — сказала представитель ведомства Татьяна Тихончик информагентству "Украинские новости".
Врачи разрешили Вышинскому участвовать в заседании, его доставили обратно в здание суда.
Сегодня Херсонский суд должен был рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения журналисту, но в итоге объявил перерыв до четверга, 6 сентября.
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал Кирилла Вышинского узником совести и призвал международные правозащитные организации оказывать ему поддержку.
"Наш друг и коллега Кирилл Вышинский — типичный узник совести. Журналиста гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения и профессиональную деятельность. Абсурдные обвинения в госизмене означают угрозу лишения свободы до 15 лет <…> Уверен, что международные организации, в частности Amnesty International, могут поддержать Кирилла активнее", — заявил Киселев РИА Новости.
В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей
Наталья Макеева прокомментировала ситуацию.
"Происходящее с Вышинским отражает то, что сейчас мы наблюдаем в Украине. Предельно точно — это, по сути, проявление репрессий против журналиста, который всего лишь честно выполнял свой долг. Напомню, что его судят за рубрику, в которой публиковались статьи сторонних авторов. То есть он даже не является автором статей. Я смотрела эти статьи, они достаточно нейтральные, в них нет ничего, что посягало бы на государственность Украины. Хотя, на мой взгляд, это несостоявшаяся государственность, которая только угрожает собственному населению и всем окружающим. Сейчас это государство еще и занимается террором собственного населения, и в первую очередь это касается наиболее мыслящей его части, то есть журналистов, представителей общественности, и в частности, Кирилла Вышинского, который по предельно надуманному обвинению был помещен в тюрьму", — сказала Наталья Макеева.
Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, позднее арест продлили. Очередной срок содержания под стражей Вышинского истекает 8 сентября.