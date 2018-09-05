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Политолог о ситуации вокруг Вышинского на Украине: это проявление репрессий

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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкРуководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. 5 сентября 2018Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в зале апелляционного суда Херсонской области Украины. 5 сентября 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому стало плохо в зале Херсонского суда, он был госпитализирован, а затем вновь возвращен в зал заседаний. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева прокомментировала происходящее.

 Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского госпитализировали из зала заседаний Херсонского городского суда, сообщил его адвокат Андрей Доманский.

После этого суд удовлетворил ходатайство защиты о немедленном медицинском обследовании журналиста, в котором он нуждался.

Доманский объяснил, что ходатайство было подано в связи с резким ухудшением состояния здоровья Вышинского, который ранее перенес инфаркт, и непонятным "лечением" в СИЗО.

Позднее в украинской прокуратуре сообщили, что по результатам обследования, состояние здоровья Вышинского находится "в норме".
"Измерили давление, сделали кардиограмму. Все в норме", — сказала представитель ведомства Татьяна Тихончик информагентству "Украинские новости".

Врачи разрешили Вышинскому участвовать в заседании, его доставили обратно в здание суда.

Сегодня Херсонский суд должен был рассмотреть вопрос о продлении меры пресечения журналисту, но в итоге объявил перерыв до четверга, 6 сентября.

Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал Кирилла Вышинского узником совести и призвал международные правозащитные организации оказывать ему поддержку.

"Наш друг и коллега Кирилл Вышинский — типичный узник совести. Журналиста гноят в украинской тюрьме лишь за его убеждения и профессиональную деятельность. Абсурдные обвинения в госизмене означают угрозу лишения свободы до 15 лет <…> Уверен, что международные организации, в частности Amnesty International, могут поддержать Кирилла активнее", — заявил Киселев РИА Новости.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей 
Наталья Макеева прокомментировала ситуацию.

"Происходящее с Вышинским отражает то, что сейчас мы наблюдаем в Украине. Предельно точно — это, по сути, проявление репрессий против журналиста, который всего лишь честно выполнял свой долг. Напомню, что его судят за рубрику, в которой публиковались статьи сторонних авторов. То есть он даже не является автором статей. Я смотрела эти статьи, они достаточно нейтральные, в них нет ничего, что посягало бы на государственность Украины. Хотя, на мой взгляд, это несостоявшаяся государственность, которая только угрожает собственному населению и всем окружающим. Сейчас это государство еще и занимается террором собственного населения, и в первую очередь это касается наиболее мыслящей его части, то есть журналистов, представителей общественности, и в частности, Кирилла Вышинского, который по предельно надуманному обвинению был помещен в тюрьму", — сказала Наталья Макеева.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, позднее арест продлили. Очередной срок содержания под стражей Вышинского истекает 8 сентября.

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