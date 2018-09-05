Эксперт: "Северный поток-2" переходит в новое состояние

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. 5 сентября 2018

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. 5 сентября 2018

В Финляндии началось строительство газопровода "Северный поток-2". Трубоукладочные работы идут в Финском заливе. Член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik назвал это событие знаковым.

В Финляндии началась укладка труб газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении Nord Stream 2 AG.

"Сегодня в 13:25 (по центральноевропейскому времени) судно Solitaire начало работы по укладке газопровода "Северный поток-2" в Финском заливе", – уточнили в компании.

Планируется, что работы будут идти круглосуточно и без выходных.

"До и после укладки труб исследовательское судно будет выполнять обследование морского дна для проверки точного положения газопровода", – добавили в Nord Stream 2 AG.

Все меры безопасности согласованы с транспортным агентством Финляндии и пограничной службой, а работы идут под контролем национальных властей.

В эфире радио Sputnik политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин назвал начало работ в водах Финляндии знаковым событием.

"Финляндия с самого начала была участником этого проекта, и никаких серьезных возражений и проблем в связи с ее участием в "Северном потоке-2" не возникало. Но с учетом очень серьезной политической борьбы, которая развернулась вокруг этого проекта, начало работ в Финляндии – это хорошее подтверждение того, что проект жив и он реализуется. Из проектного состояния "Северный поток-2" переходит в состояние реальное. Так что в этом смысле новость является знаковой и символической", – сказал Алексей Зудин.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство двух ниток газопровода от российского побережья до Германии через Балтийское море. Трубопровод планируется проложить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных у берегов Балтийского моря, – России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.

Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ.