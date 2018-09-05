Политолог предположил, что стоит за "ультиматумом" Максаковой

"Украинские патриоты" потребовали от вдовы убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Марии Максаковой покинуть Украину. В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов отметил, что вопрос, кто украинец, а кто нет, решают в этой стране националисты.

Группа активистов, называющих себя "украинскими патриотами", потребовала от оперной певицы, бывшего депутата Госдумы РФ Марии Максаковой – вдовы убитого в Киеве экс-депутата ГД Дениса Вороненкова, покинуть Украину в течение 72 часов.

"Если депутат партии "Единая Россия" Максакова не прислушивается к указанным условиям, мы, украинские патриоты, будем действовать по отношению к ней с точки зрения своей совести, продолжая дело всех предыдущих поколений, боровшихся за независимость Украины", – написал в Facebook Игорь Громов, назвавший себя журналистом и общественным активистом.

Автор решил не уточнять, что подтолкнуло его на выдвижение такого ультиматума. В последнее время Максакова не делала политических заявлений.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов высказал мнение о том, что стоит за ультиматумом.

""Украинские патриоты" показывают свою последовательность в убеждениях: мол, украинцем нельзя стать, а можно лишь родиться – какие бы достижения перед украинской нацией человек ни демонстрировал. Мы видим, как не давали украинские паспорта тем иностранцам, которые воевали в так называемой АТО на украинской стороне. Это касается и других "новых украинцев", которые так или иначе претендуют на статус гражданина Украины. Что касается Максаковой, то тут, возможно, виноваты предположительные коррупционные связи ее нового покровителя. Но в любом случае, этих господ беспокоит ее российское происхождение. И как бы она ни расписывалась в преданности своей новой родине, как бы ни говорила, что ей некуда ехать и надо остаться здесь, все равно вопрос, кто украинец, а кто нет, решают украинские националисты. И это проводится в жизнь на государственном уровне", – сказал Александр Асафов.

Из России на Украину Вороненков и Максакова уехали в 2016 году. Вороненков был убит 23 марта 2017 года в центре Киева.