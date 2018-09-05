Историк спецслужб: вокруг дела Скрипалей сложилась странная ситуация

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что двое россиян, подозреваемых по делу Скрипалей – "офицеры ГРУ". Историк спецслужб Николай Долгополов в эфире радио Sputnik указал на несостыковки в версии Лондона.

Королевская прокурорская служба Великобритании назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей, – это Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом говорится в сообщении ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Россиян обвиняют по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Юлии и Сергея Скрипалей, а также полицейского Ника Бейли, намеренном нанесении тяжелых телесных повреждений и "использовании и владении "Новичком" в противоречие закону о химоружии".

Отмечается, что ведомство не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию – на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

Как утверждает британский премьер Тереза Мэй, оба подозреваемых по делу Скрипалей – "офицеры ГРУ". "Правительство пришло к выводу, что двое обвиняемых в причастности к атаке на Сергея и Юлию Скрипаль являются членами разведсообщества – сотрудниками военной разведки ГРУ", – сказала Мэй, выступая в парламенте. Она также заявила, что Лондон будет добиваться расширения санкций против России "за применение химического оружия".

В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей Москве ничего не говорят. В ведомстве призвали Лондон перейти от "обвинений и информационных манипуляций" к взаимодействию правоохранительных органов.

Заместитель главного редактора "Российской газеты", писатель, историк спецслужб Николай Долгополов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Я надеялся, что британские следователи будут действовать так, как должны действовать профессионалы – отбросив политику и не оглядываясь на власти. Однако последнее заявление о якобы причастности к событиям в Солсбери российских граждан Александра Петрова и Руслана Боширова мне представляется просто какой-то отпиской. Ведь сложилась очень странная, по крайней мере, для специалистов, ситуация", – считает Николай Долгополов.

Он пояснил, в чем эта странность заключается.

"В Солсбери произошли события, которые по понятным причинам встревожили Великобританию. Появились ничем не подкрепленные заявления о якобы причастности России. Россия в ответ предложила свою помощь в разбирательстве – но ее помощь принята не была. При этом никто не видел ни разу самого Скрипаля, все заявления от его имени делает его дочь Юлия, которая явно находится "под колпаком" британских спецслужб. И вот теперь всплывают имена двух россиян – опять без каких бы то ни было доказательств. Складывается впечатление, что сейчас, когда по прошествии стольких месяцев после событий в Солсбери уже пришло время сказать что-то конкретное, правду говорить в Лондоне не хотят, а вместо этого вбрасывают очередную фейковую новость… Очень похоже, что никто в Британии не собирается изучать другие версии событий в Солсбери – а этих версий, кстати, очень много", – сказал Николай Долгополов.

Четвертого марта в английском городе Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британские ведомства называют вещество, от которого они пострадали, "Новичком" и утверждают, что оно является разновидностью химического оружия. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В середине мая Сергей Скрипаль покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля.

Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим. Британские власти проигнорировали запросы.