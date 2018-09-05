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"С террористами – не церемониться". Эксперт об ударах ВКС в Идлибе

(обновлено: 16:52 05.09.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФПерейти в фотобанкСамолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в СирииСамолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские ВКС нанесли удар по террористам в Идлибе. В эфире радио Sputnik член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян высказал мнение, что своими ударами российские военные сорвали планы боевиков.

Во вторник четыре российских самолета нанесли удары по объектам группировки "Джебхат ан-Нусра"* в провинции Идлиб. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Два истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили склады террористов, где собирались и хранились беспилотники, а также взрывчатка для них. Эти беспилотники, как отметил Конашенков, использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим и населенные пункты в провинциях Алеппо и Хама.

Военнослужащие российского центра по примирению враждующих сторон раздают гуманитарную помощь в сирийской провинции Кунейтра
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами.

Все удары ВКС наносили исключительно по подтвержденным объектам террористических группировок вдали от сел и городов, подчеркнул представитель Минобороны.

Провинция Идлиб на севере Сирии остается единственным регионом, который контролируют незаконные вооруженные формирования.

В эфире радио Sputnik член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян высказал мнение, что своими ударами ВКС России сорвали планы террористов.                                    

"В Идлибе скопилось достаточно много международных террористов. Есть вооруженные формирования, которые желают идти на сотрудничество с (президентом Сирии) Башаром Асадом, а есть бескомпромиссные, которые и сами не хотят переходить к мирной жизни, и не дают этого сделать сирийскому населению. Таких террористов "Аль-Каиды"*, "Джебхат ан-Нусры"* наши ВКС решили добить точечными ударами. Это абсолютно верное и своевременное решение – не церемониться. Поскольку террористы готовят в Идлибе провокации с применением химического оружия, делают это согласованно с американцами. Наши ВКС опередили все эти события. И это начало большой операции по освобождению Идлиба. Этого ждет мирное население Идлиба, которое находится в заложниках у этих террористов", – сказал Араик Степанян.

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© AFP 2018 / Mohamad Abazeed
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Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что возможное наступление сирийской армии в Идлибе стало бы "большой гуманитарной ошибкой". При этом в российском МИД подчеркивали, что никто не заинтересован в активных боевых действиях, которые могут повлечь массовые жертвы. В ведомстве отмечали, что ситуация с началом операции в Идлибе станет понятной после саммита России, Ирана и Турции, который пройдет 7 сентября.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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