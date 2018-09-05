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Аналитик рассказал, почему Лондон вновь "включил" дело Скрипалей

(обновлено: 17:41 05.09.2018)
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© РИА Новости / Евгений СамаринПерейти в фотобанкОчистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в СолсбериОчистка связанных с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери мест в Солсбери
© РИА Новости / Евгений Самарин
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В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей, полиция опубликовала их фото. В эфире радио Sputnik политический аналитик Станислав Бышок высказал мнение о том, почему Лондону потребовалось продолжение истории.

Королевская прокурорская служба Британии назвала имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей,  – это Александр Петров и Руслан Боширов. Об этом говорится в сообщении ведомства, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Лента полицейского ограждения у дома жертвы отравления в Эймсбери
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Ветеран СВР: "новости" по Эймсбери связаны с ситуацией в Сирии
Россиян обвиняют по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство Скрипалей и полицейского Ника Бейли, сговоре с целью убийства, намеренном нанесении тяжелых телесных повреждений и "использовании и владении "Новичком" в противоречие закону о химоружии".

"Прокуроры из контртеррористического подразделения Королевской прокурорской службы рассмотрели улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения приговора", – заявили в ведомстве.

Отмечается, что экстрадицию россиян Королевская прокурорская служба Британии запрашивать у Москвы не будет – на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер. 

Скотланд-Ярд опубликовал фотографии подозреваемых. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду. Фотоснимки подписаны: Александр Петров и Руслан Боширов.

© REUTERS / Metroplitan Police
Подозреваемые в попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов

Позже британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что имена подозреваемых, скорее всего, псевдонимы.

В российском МИД заявили, что опубликованные Британией имена и фотографии подозреваемых по делу Скрипалей Москве ничего не говорят.

В ведомстве призвали Лондон перейти от "обвинений и информационных манипуляций" к взаимодействию правоохранительных органов.

В эфире радио Sputnik политический аналитик Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок высказал мнение, что Лондону было необходимо представить общественности подозреваемых.

"Сразу после появления информации об отравлении Скрипалей британские официальные лица разных уровней заявили, что базовая версия – это теракт со стороны РФ. Эта версия неоднократно озвучивалась и повторялась, невзирая на протесты со стороны России и требования ознакомить ее с делом. Нельзя предположить, что чиновники такой страны как Великобритания вдруг скажут: "Люди добрые, мы все напутали. Это не русские. Мы берем все слова обратно, извиняемся и просим вернуться всех сотрудников дипломатических служб, которые были высланы". Такого сценария ни при каких условиях не могло бы случиться", – сказал Станислав Бышок.

По его мнению, события могли развиваться по двум версиям.

"Версия первая – это просто постепенный уход из публичного пространства заявлений относительно Скрипалей. То есть обвинили Россию и на этом поставили точку. Либо второй вариант – развивать историю с якобы участием представителей российских спецслужб в отравлении. Именно ее сейчас и стали развивать. Думаю, что это связано с опасностью обострения в сирийском направлении, вокруг Идлиба, и возможной атакой западной коалиции против (президента Сирии Башара) Асада. И здесь Великобритания решила включить историю со Скрипалями как некое символическое подтверждение: мол, мы Асада обвиняем в том, что он использует химоружие против мирного населения, но ведь есть еще и Россия, которая его поддерживает и тоже использует химическое оружие против своих оппонентов. Другое объяснение действиям Великобритании трудно дать", – отметил политолог.

Четвертого марта в Солсбери, как утверждается, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Полицейские в британском Эймсбери после госпитализации двух человек из-за отравления. 4 июля 2018
© AP Photo / Matt Dunham
"Политический шаблон". Эксперт о действиях Лондона по "делу Скрипалей"
Российская сторона неоднократно требовала предоставить доступ к расследованию и пострадавшим гражданам. Британские власти проигнорировали все запросы.

Экс-глава британского МИД Борис Джонсон, обвиняя Россию, называл "доказательства" ее вины "ошеломляющими". Однако обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории Минобороны Британии заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждал Лондон, отравили Скрипалей.

В середине мая экс-офицер ГРУ покинул больницу, его дочь выписали еще в середине апреля. Она заявила, что вернется в Россию.

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