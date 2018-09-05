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Эксперт: "Нафтогаз" насчитал "Газпрому" пени, но не учел важного аспекта

(обновлено: 15:54 05.09.2018)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в КиевеВывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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В "Нафтогазе" подсчитали штраф "Газпрома" за "невыполнение" решения Стокгольмского арбитража. Речь идет о сумме, которая превышает $100 млн. В эфире радио Sputnik Игорь Юшков отметил, что средства могут быть выплачены украинской стороне только в одном случае.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал, что сумма штрафа "Газпрома" за "невыполнение" решения Стокгольмского арбитража уже превышает 100 млн долларов. Об этом он заявил в интервью украинскому "5 каналу".

По словам Витренко, эту сумму "Газпром" будет обязан выплатить вместе с долгом в 2,5 млрд долларов.

Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Уже примерно 100 миллионов долларов набежало, как вы называете, штрафных санкций, или же процентов. Если, например, оценивать еще с расходами судебных исполнителей, то фактически речь будет идти о сотнях миллионов долларов. А если бы они выполнили это решение, например в марте, то заплатили бы только два с половиной миллиарда", – заявил Витренко, добавив, что сумма штрафа растет на полмиллиона долларов в сутки.

Глава "Нафтогаза" также заявил, что апелляция "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража не приостанавливает исполнение решения суда, а в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании продолжается принудительный арест активов российской компании.

В эфире радио Sputnik ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, комментируя заявление Витренко, напомнил позицию российской стороны в этом споре. 

""Нафтогаз" насчитал сумму в 100 миллионов долларов – это пени за неисполнение решения Стокгольмского арбитража. Но здесь есть важный аспект: "Газпром" добился того, что шведский суд отменил решение Стокгольмского арбитража. Точнее, он его заморозил, сказал, что выполнять это решение пока не нужно. Идет рассмотрение: правильно ли была соблюдена процедура по этому делу. "Газпром" заявляет, что по одинаковым основаниям в суде вынесены два совершенно разных решения, а, значит, процедура нарушена. Есть и второй момент. Даже по формальным признакам процедура была нарушена, потому что решение арбитража написано не рукой одного из трех арбитров. Кто-то четвертый взял и написал это решение. А так быть не должно. Поэтому суд в Швеции приостановил действие Стокгольмского арбитража. А, значит, и положение по накоплению пени. Такова позиция "Газпрома". Думаю, он не будет признавать накопленных пеней, пока не будет окончательного решения по судьбе вердикта Стокгольмского арбитража: его либо отменяют, либо признают действующим. Только тогда "Газпром" выплатит "Нафтогазу" долг вместе с пени. "Газпром" ждет, когда будет принято решение о легитимности вердикта Стокгольмского арбитража", – сказал Игорь Юшков.    

Сотрудники компании Нафтогаз
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
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В начале марта арбитраж Стокгольма удовлетворил требования украинского "Нафтогаза" к "Газпрому" по иску на транзит газа на сумму 4,673 млрд долларов. Арбитры учли ранее присужденную в пользу "Газпрома" сумму по контракту и провели зачет встречных требований. В итоге российская компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов. Всего "Нафтогаз" требовал от "Газпрома" 17 млрд долларов.

"Газпром" 13 июня добился в апелляционной инстанции приостановки исполнения "транзитного" решения, а 28 июня, согласно сообщению российской компании, апелляционный суд в Швеции, несмотря на жалобу "Нафтогаза", оставил в силе эту приостановку. "Газпром" заявил, что это обстоятельство усиливает его позицию при обжаловании попыток "Нафтогаза" принудительно исполнить арбитражное решение в различных странах.

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