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Эксперт назвал цель публикации о "приказе" Трампа убить Асада

(обновлено: 13:56 05.09.2018)
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© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп в прошлом году требовал от главы Пентагона уничтожить сирийского лидера Башара Асада, пишет WP со ссылкой на готовящуюся к выходу из печати книгу. Эксперт Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik оценил эту информацию.

Президент Сирийской арабской республики Башар Асад во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 17 мая 2018
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Мнение: США понимают – никто в мире не рад их претензиям на доминирование
Президент США Дональд Трамп в прошлом году, возмутившись химатакой, приписываемой правительственным силам Сирии, высказал требование к главе Пентагона уничтожить президента Башара Асада. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на материалы новой книги американского журналиста Боба Вудворда "Страх", с которой удалось ознакомиться изданию. 

Как сообщает Вудворд, после того как стало известно о событиях в провинции Идлиб, американский президент позвонил Мэттису и в ходе разговора в жесткой форме заявил, что хочет "покончить с диктатором", имея в виду Асада.

"Давайте же, черт побери, убьем его! Давайте атаковать. Давайте, черт побери, убьем их всех!" – кричал Трамп, утверждается в книге.

Однако, как отмечается, Мэттис не исполнил это указание. Трампу он заявил, что "позаботится об этом", но своему помощнику отдал другое распоряжение. "Ничего из этого мы делать не будем. Мы будем действовать более взвешенно", – заявил Мэттис, по словам Вудворда.

Президент Сирии Башар Асад
© Фото : SANA
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По данным издания, в основе новой книги журналиста – интервью "с надежными участниками и свидетелями" продолжительностью несколько сотен часов. При этом Вудворд не раскрыл имена источников.

В администрации США уже заявили, что данные, изложенные в публикации The Washington Post со ссылкой на книгу Вудворда, не соответствуют действительности. 

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Александр Кубышкин в эфире радио Sputnik отметил, что публикация перед выборами документальных книг о тех или иных политиках является своего рода традицией в США.  

"Вудворд – это очень влиятельный аналитик, связанный с Демократической партией… А его новая книга – это, конечно, часть общей кампании республиканцев по дискредитации Трампа. Такие книги во время избирательных кампаний выходят если не десятками, то, по крайней мере, их выходит до десятка – и со стороны демократов, и со стороны республиканцев", – сказал Александр Кубышкин.  

По его словам, по публикации The Washington Post трудно судить о книге в целом, но некоторые предварительные выводы можно сделать.    

"Я думаю, что все это – для того, чтобы лишний раз показать непредсказуемость и эмоциональность Трампа. Это основной козырь  демократов: они считают, что Трамп абсолютно не готов к исполнению президентских обязанностей, что он очень опасен, непредсказуем и авантюристичен. И поэтому необходимо усилить контроль – прежде всего, конгресса – над его деятельностью. То есть "связать ему руки" – сделать то, что в Америке делается, когда происходит конфликт между исполнительной и законодательной властью: превратить конгресс в ведущую силу принятия важнейших политических решений. Мне кажется, именно такая цель стоит за этими "вбросами"", – сказал Александр Кубышкин.   

Портрет президента Башара Асада в Дамаске
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Четвертого апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила, что в результате химатаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб погибли 80 человек. Вину за эти события она возложила на правительственные войска, правительство отвергло обвинения и заявило, что виноваты боевики и их покровители. После этого США, не предоставив доказательств виновности сирийских военных и не прислушавшись к призыву России провести расследование, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе Шайрат. 

В ноябре в США пройдут промежуточные выборы, названные так потому, что они проходят на середине четырехлетнего срока полномочий президента. Будет переизбран весь состав палаты представителей, треть сената, ряд губернаторов. 

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