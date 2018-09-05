Военный эксперт: в британских ВМС действительно не все так просто

Экс-начальник штаба Королевских ВМС утверждает, что Британия не может защитить свои территориальные воды. Военный эксперт Алексей Подберезкин в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Бывший начальник морского штаба Королевских ВМС Великобритании лорд Алан Вест заявил, что страна не может обеспечить защиту своих территориальных вод, сообщает The Independent.

По словам Веста, недавние столкновения французских и британских рыболовов в проливе Ла-Манш из-за ловли морских гребешков показывают, что Великобритании не хватает судов, чтобы защищать свои территориальные воды. А после выхода страны из состава ЕС эта ситуация станет "катастрофической".

Вест также считает, что эта ситуация выявляет и недостатки в организации работы военных служб. По его утверждению, командованием этих судов занимаются разные подразделения, а координация должна осуществляться одним командным центром.

"Однако в этом командном центре попросту нет одного командующего, который мог бы отдавать приказы правительственным учреждениям, чтобы они предпринимали какие-либо действия, и поэтому центр не может осуществлять надлежащее командование", – сказал он.

Вест добавил, что когда Великобритания покинет Евросоюз, ей придется самостоятельно патрулировать свою исключительную экономическую зону, а с текущим положением ВМС Великобритании все это обернется "катастрофой".

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин прокомментировал это заявление.

"Подобные заявления появляются, когда обостряется спор относительно строительства военно-морских судов в Великобритании. Там действительно все не так просто. Великобритания обладает достаточно крупным военным бюджетом, и он традиционно ориентирован на развитие военно-морских сил. Поэтому жаловаться на слабую военно-морскую мощь Великобритании не стоит – это не так. Другое дело, что она рассматривает в качестве сферы своих интересов глобальные регионы. Кстати, Великобритания себя активно ведет, в том числе, в прибрежных водах России. Ее суда очень часто появляются и в наших северных морях, и на Балтике, и даже в Черном море. Великобритании всегда будет казаться недостаточным ее военно-морского присутствия. Традиционное господство Британии на морях, которое в последнее время перестало быть таковым, осталось в подкорке у британских военачальников и политиков. Глобальные английские амбиции остаются, но для того, чтобы их обеспечить, нужна такая же военно-морская мощь. Но ее, конечно, у Великобритании сейчас недостаточно", – сказал Алексей Подберезкин.