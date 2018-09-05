Политолог: в Европе не все "зацементировано" в оценках России

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль призвала по-другому посмотреть на Россию. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik рассказал, о чем это может говорить.

Европе необходимо полностью поменять отношение к России и начать рассматривать ее как партнера, пишет глава МИД Австрии Карин Кнайсль в своей статье в немецком издании Welt.

Министр уточняет, что в Европе все понимают необходимость пересмотреть отношения. В частности, Кнайсль вспомнила недавнее выступление президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что обсуждение вопросов европейской обороны и безопасности должно проходить при непосредственном участии Москвы. Однако, по мнению главы австрийской дипломатии, конкретных шагов по улучшению отношений с Россией до сих пор не было, и все ограничивается лишь "одними идеями".

Также политик подчеркивает, что попытки наладить диалог между Европой и Москвой предпринимались неоднократно с начала 2000-х, но отношения между двумя сторонами омрачались различными событиями. Тем не менее, считает Кнайсль, Европе пора переоценить интересы во внешней политике и добиться прекращения атмосферы недоверия в отношениях с Москвой. Для этого министр предлагает сделать Россию партнером Европы в Сирии или Йемене.

Политолог Александр Коньков считает, что глобальных сдвигов в европейской политике пока ожидать рано, но положительные тенденции уже есть.

"Мы можем наблюдать определенные изменения, которые происходят в общественном сознании современной Европы. Такого рода изменения затрагивают в том числе и мышление европейского истеблишмента. И нынешние заявления министра иностранных дел Австрии идут в русле такого рода тенденций. Однако говорить о тектонических сдвигах я бы пока не стал. Все-таки это еще пока то, что можно было бы назвать общественной дискуссией, и говорить о каких-то перспективах пока преждевременно. Но в то же время, конечно, нельзя не приветствовать того, что в Европе все-таки не так все "зацементировано" в плане изначально данных из-за океана оценок. И поэтому то, что такого рода высказывания появляются, дает надежду, что все рано или поздно разрешится в конструктивном и благоприятном ключе", – сказал Александр Коньков в эфире радио Sputnik.