Политолог: в 90-е Запад совершил грубую ошибку в отношении России

Конфронтация между Россией и США нарастает, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik сравнил ситуацию с тем, что было в годы холодной войны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что конфронтация между РФ и США нарастает, о чем свидетельствует продвижение военной инфраструктуры НАТО к границам России.

"Если брать накал политических страстей, накал риторики… да, конфронтация нарастает, напряженность нарастает. США инициировали продвижение НАТО к нашим границам… в виде размещения военной инфраструктуры на наших границах. США, Великобритания, Канада, Франция, Германия размещают свои батальоны в Прибалтике и в других странах, которые граничат с бывшим Советским Союзом. Также они продвигают инициативы включать в НАТО Грузию и Украину… им дали формальное приглашение", – заявил Лавров во вторник в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

Он сравнил происходящее с событиями 2008 года, когда президент Грузии Михаил Саакашвили "вообразил, что ему все дозволено, и напал на своих граждан". То же самое, по словам Лаврова, можно применить к Украине – постоянное подтверждение, что Украина будет в НАТО, "вскружило голову" президенту Петру Порошенко, и теперь Киев наращивает вооружения на линии соприкосновения в Донбассе. Американцы направляют туда и боеприпасы, и вооружение, и не только легкое стрелковое оружие, отметил Лавров. Кроме того, там работают американские, канадские инструкторы, добавил он.

По мнению министра, эти пошаговые действия увеличивают риск в том числе военных конфронтаций, что неприемлемо для России, о чем американские партнеры были предупреждены.

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин в эфире радио Sputnik оценил ситуацию в отношениях двух стран.

"Мы видели и расширение НАТО на восток, и каскад "цветных революций", и попытки организовать такую же революции в России. Мы постоянно видим учения НАТО, полеты натовских самолетов вблизи границ России, увеличение военных бюджетов стран альянса. Понятно, что страны Запада воспользовались ослаблением России в 90-е, и отчасти совершили грубую ошибку – в политике такое не прощается. Россия будет наверстывать упущенное. Мы не смотрим на отношения с Западом через призму идеализма. Есть геополитические константы, постоянная борьба интересов. Конечно, страны Запада постоянно заинтересованы в ослаблении России как главного геополитического конкурента. Но я не стал бы особо преувеличивать роль Запада сегодня. В период холодной войны СССР был мощнее, чем современная Россия, но тогда ему приходилось противостоять и НАТО, и Китаю, а также участвовать в гонке вооружений. Сегодня же система международных отношений более полицентрична, Запад не монолитен, Китай – союзник России и ее стратегический партнер. Страны Запада отчасти утратили свое лидерство, и поэтому сегодня ситуация не так критична по сравнению с холодной войной", – сказал Константин Блохин.