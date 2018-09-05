Эксперт прокомментировал удар Израиля по Сирии

Опубликовано видео предполагаемого удара Израиля по Сирии. Ситуацию в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт РИСИ Владимир Фитин.

В интернете появились видеозаписи, на которых, как предполагается, запечатлены ракеты, выпущенные ВВС Израиля по сирийской провинции Хама. Ролики, опубликованные в Facebook, показал новостной портал Orient News.

На одной записи виден полет ракеты в воздухе, на другой запечатлены последствия взрыва ракеты на склоне горы недалеко от населенного пункта.

Ранее сирийское информационное агентство SANA сообщило, что ПВО Сирии отразила атаку ВВС Израиля по району Вади аль-Уюн в окрестностях Хамы, сбив пять ракет. По словам военного источника издания, ударам подверглись военные объекты в Тартусе и Хаме. Как затем сообщили медики, в результате инцидента погиб один человек, четверо пострадали.

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Владимир Фитин прокомментировал ситуацию.

"Ничего нового не происходит – это стандартная, устоявшаяся политика Израиля в отношении ситуации в Сирии. Израиль по-прежнему категорически требует отсутствия там хоть каких-то военных и военной инфраструктуры Ирана. Поэтому, я так понимаю, если по разведданным израильские вооруженные силы обнаруживают такую инфраструктуру, они совершают какие-то военные действия, чтобы ее ликвидировать. Причем они открыто много раз заявляли, что они не допустят размещения иранских военных объектов, которые, по их мнению, угрожают Израилю, на территории Сирии. Чаще всего израильские военные не подтверждают, что это именно они нанесли удары по объектам в Сирии, но, понятно, что другого варианта нет", – сказал Владимир Фитин в эфире радио Sputnik.

Ранее Израиль неоднократно наносил удары по объектам на территории Сирии. Две страны формально находятся в состоянии войны с 1973 года, однако боестолкновения были крайне редки до начала гражданской войны в Сирии.