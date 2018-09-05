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Мнение: давлением на RT и Sputnik Европа пытается решить свои проблемы

(обновлено: 10:44 05.09.2018)
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© SputnikРезолюция ЕС против Sputnik и RT стала главным событием медиаотраслиРезолюция ЕС против Sputnik и RT стала главным событием медиаотрасли
© Sputnik
Во Франции предложили не аккредитовывать журналистов RT и Sputnik. Как это укладывается в европейские представления о демократии, в эфире радио Sputnik объяснил эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский.

Власти Франции опубликовали доклад, в котором, в частности, предлагается не выдавать аккредитации журналистам RT и Sputnik.

Сотрудники в офисе телеканала RT в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мнение: российские СМИ разрушают западную монополию на информацию
Подготовкой документа объемом более 200 страниц под названием "Манипулирование информацией: вызов нашим демократиям" занимались Центр анализа, прогнозирования и стратегии (CAPS) МИД и Институт стратегических исследований (IRSEM) Минобороны Франции.

Рабочую группу для подготовки документа создали в сентябре 2017 года. Авторы доклада посетили ряд зарубежных стран, а также три международные организации – ЕС, НАТО и ОБСЕ, где "провели около сотни встреч с представителями властей и гражданского общества".

В докладе – список из 50 рекомендаций: от советов "общего характера" до рекомендаций странам, гражданскому обществу и частным лицам. Пункт 19 озаглавлен "Маргинализировать иностранные органы пропаганды". "Сперва стоит называть их по имени… А затем… не аккредитовывать и не приглашать их на пресс-конференции, предназначенные для журналистов", – советуют авторы документа.

Студия международного информационного агентства и радио Sputnik
© Sputnik
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В тексте доклада 60 раз упоминается Россия, 48 раз встречается упоминание Кремля, 14 раз – агентства Sputnik, а также более 10 раз – упоминание телеканала RT. В частности, утверждается, что RT и Sputnik якобы "манипулируют информацией", "изобретают факты" и "фальсифицируют" документы, переводы и интервью. "Мы осуждаем именно это, а не точку зрения", – заявляют авторы, подчеркивая, что российские СМИ могут и имеют право защищать российскую точку зрения.

"Этот доклад не является и не должен считаться официальной позицией французского правительства. Он также не является окончательной позицией: в будущем мы продолжим изучать эту тему в границах нашей компетенции", – говорится во вступлении.

Эксперт-международник, доцент НИУ ВШЭ Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik объяснил позицию Парижа.

"Конечно, в представления о демократии, по крайней мере, традиционные, это никак не укладывается. Но, с другой стороны, приходится констатировать, что ЕС и США в целом отдаляются от традиционных представлений о демократии. Дело не только в том, что Россия представляет альтернативную точку зрения, одну из наиболее авторитетных, – у нее есть и достаточно сильные информационные службы. Этот случай именно потому и выбран, что он достаточно сильный.  У Европы же так и не сформировалось собственной информационной автономии или влияния в информационном мире. Глобальные информационные компании есть у США, у Великобритании, есть в арабском мире, у России. Ничего подобного в континентальной Европе нет. Я вижу определенную попытку огораживания и "автономизации" Европы, которая не может найти общего языка ни с США, ни – пока что – с Россией", – сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

Премьер-министр РФ Владимир Путин и старший научный струдник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Сиверцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными. 31 августа 2008
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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"Закономерность". Политолог об ошибке France 2 в сюжете про Путина и тигров
Ранее ряд западных политиков, в том числе президент Франции Эммануэль Макрон, а также американские сенаторы и конгрессмены, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. Главный редактор RT Маргарита Симоньян неоднократно отвергала подобные обвинения, а также заявляла, что французская интеллигенция забыла про свободу, равенство и братство. Кроме того, после отказа Елисейского дворца в аккредитации журналистов RT France Симоньян посоветовала Макрону внимательно перечитать конституцию своей страны.

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