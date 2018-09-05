Эксперт: сотрудничество России и Турции по Сирии раздражает американцев

Анкара заявила о важности сотрудничества Турции и России по Идлибу. Между двумя странами установились тесные конструктивные отношения, считает политолог Станислав Тарасов. Такое мнение он выразил в эфире радио Sputnik.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на фоне возможной операции правительственных сил в сирийской провинции Идлиб очень важно сотрудничать с Россией. Такое мнение, как передает Habertürk, он высказал на борту самолета, когда возвращался после визита в Киргизию.

По его мнению, "если в Идлибе полетят ракеты, то погибнет много людей". При этом беженцы, спасающиеся от гуманитарной катастрофы, направятся, прежде всего, в Турцию, добавил он.

Эрдоган считает, что этот процесс можно предотвратить с помощью решения, которое будет достигнуто путем переговоров. Он выразил надежду, что на предстоящем в Тегеране седьмого сентября саммите глав России, Турции и Ирана по Сирии удастся "достичь результатов для предотвращения непропорциональных действий" правительственных войск.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

"Между Турцией и Россией установлены конструктивные, тесные, рабочие отношения по сирийскому урегулированию. Они являются участниками Астанинского процесса, выступают в качестве кураторов сирийского урегулирования. Идлиб – это последняя зона деэскалации в Сирии, которая, по астанинским соглашениям, находится в компетенции Турции. Сейчас в этой зоне сконцентрировано очень большое количество радикальных исламистов. Сирийская армия готовится полностью очистить территорию своей страны. И в этой связи, конечно, идет тесная координация между двумя государствами – были переговоры Путина и Эрдогана, встречи по линии Минобороны. Это беспрецедентный случай, когда страна НАТО ведет такие активные военно-технические консультации с Россией. Это вызывает раздражение у США, которые оказывают давление на Турцию. И в то же время Турция приобретает статус серьезной региональной державы, если говорить о главных итогах ее участия в сирийской операции", – сказал Станислав Тарасов.

Территория сирийской провинции Идлиб сейчас практически не контролируется правительством. Там находятся боевики вооруженной оппозиции, а также, как заявляют в Москве и Дамаске, террористы, которые периодически атакуют позиции правительственных войск.

В последние дни обстановка вокруг Сирии обострилась. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявлял, что, согласно информации независимых источников, террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам"* готовят провокацию с целью возложить на Дамаск вину в применении химоружия против мирного населения в Идлибе.

* Террористическая организация, запрещенная в России