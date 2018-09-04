Член ОП РФ о плане наступления ВСУ на Донбасс: это преступно

Украинские силовики сформировали ударную группировку из 12 тысяч человек для атаки на позиции ДНР, заявили в самопровозглашенной республике. В эфире радио Sputnik член ОП РФ Дмитрий Галочкин прокомментировал планы Киева в отношении Донбасса.

Украинские силовики сформировали в Донбассе ударную группировку для атаки на позиции ДНР на мариупольском направлении, заявил заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной республики Эдуард Басурин.

"Общая численность соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек", — отметил он.

По словам Басурина, в состав группировки входят бригады морской пехоты, десантников, части горно-штурмовой бригады и мотопехотной бригады, огневую поддержку обеспечивает артиллерия. Он добавил, что удар планируется нанести в районах сел Коминтерново, Широкино, в направлении Новоазовска и еще нескольких населенных пунктов юга ДНР.

Итогом операции должен стать выход на рубеж границ с Россией, добавил представитель оперативного командования.

Накануне Басурин заявлял, что силовики разворачивают ударную группировку на мариупольском направлении, а также перебросили артиллерию в район подконтрольного Киеву населенного пункта Розовка. Он отметил, что в случае серьезного обострения ситуации ДНР может провести мобилизацию и сборы резервистов.

В эфире радио Sputnik член Общественной палаты РФ Дмитрий Галочкин назвал планы Киева в отношении Донбасса преступными.

"Им сейчас необходимо создать как можно больше напряжения на этом направлении. Потому что впереди у президента Украины выборы. Надо клянчить деньги у Запада, показывать Россию "врагом Украины". Поэтому не удивлюсь, если они развяжут конфронтацию, практически войну. Но при любом агрессивном поведении со стороны военщины и руководства Украины в ответ будут не просто слова. Если будет попытка развязать настоящую войну против народа Донбасса, то это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности. Вести в центре Европы безответственную политику – это преступно", – сказал Дмитрий Галочкин.