Крымский политолог: украинские дипломаты затеяли "хитрую" игру

Посольство Украины в Германии инициировало уголовные производства в отношении немецких депутатов, посетивших Крым. Крымский политолог Владимир Джаралла увидел в этих действиях "селянскую хитрость". Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что украинское диппредставительство инициировало уголовные дела в отношении нескольких немецких политиков, посещавших Крым без согласия Киева.

"Посольство инициировало уголовные производства по нескольким немецким депутатам. Есть статья уголовного кодекса о незаконном посещении оккупированных территорий, она предусматривает тюремный срок до 8 лет. И то, что вы депутат, не освобождает от ответственности. Речь идет о нарушителях украинского законодательства", – сказал посол в интервью изданию "Европейская правда"

По его словам, это касается не только политиков, но и музыкантов, и других деятелей. Вместе с тем посол подчеркнул, что возможности их реального наказания ограничены. " Германия не выдает своих граждан, а в немецком уголовном кодексе нет аналогичного правонарушения", – добавил посол.

Он сообщил, что посольство работает над тем, чтобы ввести за поездки в Крым без согласия Киева административную ответственность в Германии, прежде всего для политических деятелей.

В эфире радио Sputnik крымский политолог Владимир Джаралла высказал мнение, что украинская дипломатия ведет "хитрую" игру.

"Данное решение выглядит необычно агрессивным для украинской дипломатии. Это не просто заявления и протесты, как было раньше. Открытие уголовных дел – это достаточно необычный шаг, он напоминает о собаке, которая кусает кормящую ее руку. Но здесь просматривается селянская хитрость украинской дипломатии. Украинские политические круги хотят сыграть на политическом противостоянии, которое разворачивается в настоящий момент в Германии. В силу внутренних протестов растет популярность партии Альтернатива для Германии, депутаты которой и совершили эти поездки в Крым. Видя это внутреннее противостояние, украинские дипломаты хотят сыграть подобным хитрым способом: вроде и подыграть правящим силам, а заодно и показать, насколько они "сильные и страшные". Но украинская дипломатия уже заработала себе репутацию мосек, которые лают на слонов. Регулярно послы Украины в различных странах Европы выступают с протестами по любому поводу, если речь заходит о Крыме. И это уже вызывает там сильнейшее раздражение", – сказал Владимир Джаралла.