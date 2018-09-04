Жириновский: конфликт в Донбассе нужен Порошенко

Конфликт в Донбассе далек от завершения, потому что мир не выгоден ни президенту Украины Петру Порошенко, ни США, заявил в эфире радио Sputnik лидер ЛДПР Владимир Жириновский. По его словам, сильно обострило ситуацию убийство главы ДНР Александра Захарченко.

Состояние на грани войны и мира, которое сейчас сохраняется в Донбассе, устраивает и президента Украины Петра Порошенко, и Белый дом, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В интервью радио Sputnik политик высказал мнение, что убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко – это очередное обострение сценария, которое повлечет за собой дальнейшую эскалацию конфликта в регионе.

"Конфликт в Донбассе будет долголетним. Он нужен современным руководителям Украины, ведь демократизация Украины – конец правительства Порошенко. Война – это разгром украинской армии и тоже конец. Поэтому состояние ни мира ни войны, троцкистский вариант выгоден Порошенко и США, чтобы иметь рычаг давления на Россию. Убийство Александра Захарченко – очередное обострение сценария. У (президента США Дональда) Трампа выборы (в конгресс – ред.) через два месяца, у Порошенко тоже выборная кампания, ему нужен какой-то успех. И Порошенко нужно нынешнее состояние на Донбассе, чтобы получать деньги", – считает Владимир Жириновский.

В интервью радио Sputnik лидер ЛДПР также говорил о ситуации в Сирии и необходимости развивать российское иновещание, которое, по словам Владимира Жириновского, остается объективным средством массовой информации для жителей Ближнего Востока и других сложных регионов.

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