Политолог: адекватность властей Украины вновь поставлена под сомнение

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, одетый в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, одетый в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018

Спикер Рады Андрей Парубий назвал Гитлера "самым большим" демократом. Политолог Олег Онопко в эфире радио Sputnik дал оценку подобным высказываниям представителей украинского руководства.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в эфире телеканала ICTV назвал Адольфа Гитлера "самым большим" демократом.

"Я сам огромный сторонник прямой демократии. <…> Кстати, скажу вам, что самым большим человеком, который практиковал прямую демократию, был Адольф Алоизович в 30-х годах", – заявил он.

Парубий также добавил, что изучал прямую демократию "на научном уровне", и призвал не забывать вклад фюрера в ее развитие.

В эфире радио Sputnik политолог Олег Онопко высказал мнение, что подобные заявления ставят под сомнение степень адекватности украинского руководства.

"Подобные экстравагантные заявления представителей высших органов власти Украины уже давно стали обыденностью. В большинстве случаев люди, оказавшиеся на высших должностях в этом государстве, смотрят достаточно спокойно на проявления праворадикальной идеологии, на язык ненависти и вражды. Поэтому они затрудняются контролировать тот политический язык, который используют в официальной лексике. Высказывания Порубия относительно Гитлера и прямой демократии в очередной раз ставит под сомнение степень квалификации украинского руководства, его адекватность и готовность существовать в условиях высокой демократической и политической культуры", – сказал Олег Онопко.