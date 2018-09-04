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Мнение: Киев пытается "подсобить" планам США по "Северному потоку-2"

(обновлено: 17:31 04.09.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтПогрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, ГерманияПогрузка труб для строительства газопровода Северный поток - 2 в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что "Северный поток-2" можно остановить "булавой" американских санкций против немецких компаний. В эфире радио Sputnik это заявление прокомментировал эксперт Владимир Оленченко.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник признал наличие разногласий между Киевом и Берлином по вопросу строительства "Северного потока-2", назвав его испытанием для стратегического партнерства двух стран.

Рабочий на газокомпрессорной станции в Полтавской области Украины
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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"Северный поток-2" – это одно из величайших испытаний для стратегического партнерства Украины и Германии. Здесь у нас с Германией есть разногласия. Это факт", – сказал посол в интервью изданию "Европейская правда"

По его словам, некоторые "сдвиги" в вопросе строительства "Северного потока-2" появились после последнего визита президента Украины Петра Порошенко в Берлин и его переговоров с канцлером Ангелой Меркель.

"Именно после этого появилась важная для нас позиция правительства Германии, что должны быть гарантии сохранения транзита через Украину. И с тех пор эта позиция в Берлине только усилилась", – добавил посол.

Погрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
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По его мнению, остановить строительство "Северного потока-2" возможно только двумя способами – решением на уровне ЕС и американскими санкциями. Причем, именно санкции он считает наиболее реальной перспективой.

"Первый – это принятие решения на уровне ЕС. Шансы на это невысоки, но они есть. Второй путь – это "булава" американских санкций против немецких компаний, вовлеченных в проект", – сказал посол.

В эфире радио Sputnik старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал это заявление.

"Безусловно, посол ретранслирует те указания, которые ему поступают из Киева. Скорее всего, мы слышим "перепев" уже давно известных желаний США обеспечить себе рынок СПГ в Европе, и видим стремление Украины подыграть им. Причем украинцы не очень понимают последствия того и другого, они строят отношения, пытаясь лишь подсобить Соединенным Штатам Америки. Так что – ничего нового",  – сказал Владимир Оленченко.   

Депутаты, одетые в традиционную украинскую одежду на заседании Верховной рады Украины в День вышиванки. 17 мая 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря,  – РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока-2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании. 

Против реализации "Северного потока-2" выступают ряд стран, в частности, Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы экспорта в Европу своего СПГ. 

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