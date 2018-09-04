"Без морали и закона". Политолог об оружейном трафике в Сирию через Украину

США поставляют оружие террористам в Сирии через третьи страны, такие как Украина, заявили в сирийском МИД. Политолог Юрий Почта в эфире радио Sputnik назвал причины, по которым Киев участвует в "сером" оружейном трафике.

США и их союзники поставляют оружие террористам группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"* в том числе через третьи страны, такие как Украина, заявил первый секретарь департамента международных отношений МИД Сирии Алаа Дин Саид Хамдан.

"Очевидно, что Соединенные Штаты и их союзники поставляют огромное число боеприпасов и оружия, используют третьи страны, как, например, восточноевропейские страны, Украину, балканские страны, чтобы подпитывать оружием "Фронт ан-Нусру"* и ИГИЛ*", – сказал он в Москве на конференции "Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом".

Политолог, профессор кафедры сравнительной политологии РУДН Юрий Почта в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

"Заявления сирийских дипломатов о том, что поставки оружия террористам в Сирии идут в том числе через Украину, видимо, обоснованы. "Серый рынок" вооружений уже давно и достаточно успешно снабжает радикальные группировки, включая те, что продолжают сопротивление в Сирии. Понятно, что вопросы законности или морали здесь отходят на второй план, речь идет лишь о получении прибыли. Украина после распада СССР уже активно распродавала те огромные запасы вооружений, которые оставались на ее территории и не слишком заботилась о тщательным отборе покупателей", – сказал Юрий Почта.

По его мнению, у Киева есть и другие причины для участие в незаконном трафике оружия помимо финансовой.

"Помимо финансового есть здесь и другой аспект – политический. Ряд радикальных группировок поддерживается Западом в скрытой форме, и поэтому западные государства не поставляют им оружие напрямую со своей территории, а снабжают их через третьи страны. То есть происходит своего рода "отмывание" оружия. И Украина, к сожалению, в этом тоже, очевидно, участвует", – сказал Юрий Почта.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над группировкой ИГ* в Сирии и Ираке, в отдельных районах при содействии ВКС РФ продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование и восстановление Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России.