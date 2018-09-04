Экономист оценил переход автопрома РФ на расчеты с Турцией в нацвалютах

Российские автопроизводители, закупающие детали в Турции, планируют перейти на расчеты в национальных валютах. В эфире радио Sputnik экономист Игорь Ковалев высказал мнение, что это очень важный шаг в противостоянии американским санкциям.

Российские автопроизводители переходят на расчеты с Турцией за поставки комплектующих в национальных валютах, о таких планах заявлял целый ряд компаний, сообщил в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

По его словам, российские компании закупают "достаточно большие объемы комплектующих" в Турции. К примеру, детали приобретают для АвтоВАЗа.

"Месяц назад мы говорили с рядом коллег из наших производителей, они планировали вот-вот перейти (на расчеты в нацвалютах с Турцией – ред.)", –сказал Мантуров.

По его словам, турецкие производители "с большим удовольствием сегодня переходят на расчеты в национальной валюте".

"Переход на расчеты в нацвалютах – это всегда хеджирование риска. Лира ослабла, рубль чуть ослаб. Для нас это будет комфортно", – добавил министр.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган на фоне кризиса в отношениях с США заявил, что Анкара готовится перейти на расчеты в национальной валюте со своими крупнейшими торговыми партнерами, в том числе с Россией.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев высказал мнение, что переход на расчеты в нацвалютах – это очень важный шаг в противостоянии американским санкциям.

"Такой шаг России, на мой взгляд, очень важен. И он является тенденцией, которую демонстрирует не только Россия, но и другие страны в попытках борьбы с американскими санкциями. В условиях, когда американцы обещают перекрыть России кредиты, средства для развития (причем, это касается не только государственных структур, но и частного бизнеса), когда они используют доллар в качестве мировой денежной единицы, контролируя ее в своих политических целях, неслучайно многие страны, которые так же как и Россия столкнулись с американскими санкциями (тот же Иран или Турция), сейчас активно обсуждают вопрос перехода на расчеты в национальных валютах или использование других валют. Иран, например, перешел на евро в отношениях со своими европейскими партнерами. То есть это вынужденная реакция тех стран, которые оказались под давлением. Для того чтобы сохранить те производственные, коммерческие и торговые связи, которые есть и которые никуда не денутся, даже если американцы будут активно использовать доллар как инструмент давления", – сказал Игорь Ковалев.