Авиаэксперт оценил перспективы создания российских вертолетоносцев

Российские судостроители способны строить вертолетоносцы, рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik напомнил о богатом опыте нашей страны в строительстве кораблей для палубной авиации.

Российские судостроители способны строить вертолетоносцы и готовы продавать их иностранным заказчикам, если будет такой интерес. Об этом рассказал в интервью РИА Новости министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

В августе он сообщил, что Россия вместо вертолетоносцев будет строить универсальные десантные корабли, способные нести вертолеты на своем борту. В свою очередь, глава "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов рассказал РИА Новости, что ОСК построит для ВМФ экспедиционный корабль.

"Я предлагаю никого не ловить за язык. Терминология очень многогранна и сложна как в армии, так и у производителей, которые всегда адаптируются к требованиям заказчика. Поэтому данный вопрос лучше уточнить у главного заказчика", – сказал Мантуров в ответ на просьбу прояснить этот вопрос.

В эфире радио Sputnik генеральный директор компании "Альянс Авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка напомнил о богатом опыте нашей страны в строительстве кораблей, способных нести палубную авиацию.

"В сфере создания вертолетоносцев у нас прямого опыта пока нет. Но с учетом того, что мы строили авианосцы – для самолетов Як-38, в последующем для палубных версий самолетов МиГ-29 и Су-27 – этот опыт, несомненно, можно адаптировать для строительства вертолетоносцев. Эта тема актуальна, этим нужно заниматься, наращивать обороты… Плюс ко всему, по мере накопления опыта будет происходить усовершенствование технологий не только в данной, но и в смежных областях: будет появляться новое оборудование, будут создаваться новые станки. В целом это все положительно скажется на отраслях данного направления", – сказал Виктор Прядка.

В 2011 году Россия заключила контракт с Францией на поставку двух вертолетоносцев типа "Мистраль", однако в 2015-м из-за санкций Москва и Париж расторгли договор. В мае замминистра обороны Юрий Борисов сообщил, что первый российский вертолетоносец появится к 2022 году.