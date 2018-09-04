"Неумение и нежелание". Политолог о реакции ЕС на убийство Захарченко

Представительство ЕС на Украине прокомментировало убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко. Политолог Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в ЕС не понимают, что на самом деле происходит в Донбассе.

Представительство Европейского союза на Украине прокомментировало убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"Мы видели сообщения об этом с пятницы. Конфликт на востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней", – говорится в сообщении представительства в ответ на запрос украинского агентства УНН.

В ЕС подчеркнули, что продолжают работу "над полным осуществлением Минских соглашений, которые остаются надежной основой для устойчивого политического урегулирования конфликта". При этом в представительстве надеются, что "все стороны будут уважать свои обязательства" в отношении соблюдения договоренностей.

Отвечая на вопрос о возможных последствиях убийства главы ДНР на переговоры в нормандском формате, в ЕС заявили, что "не будут спекулировать на влиянии этого" на будущие встречи России, Франции, Германии и Украины.

Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2050 Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление представителя ЕС демонстрирует нежелание и неумение разобраться в реальной ситуации в Донбассе.

"Минские соглашения уже стали чем-то таким, что существует, но его никто не видит. Поэтому все стороны высказывают озабоченность по их поводу, утверждая, что это убийство на соглашения никак не повлияло, а до этого говорили, что предыдущие убийства никак не повлияли. Но де-факто не предпринимается никаких шагов по принуждению к выполнению соглашений, которые на самом деле достаточно просты – в них оговаривается пошагово, что и как нужно делать. Поэтому у меня такое ощущение, что в последние где-то полтора года ссылки на Минские соглашения стали такой фигурой речи, которая прикрывает нежелание обсуждать реальную текущую ситуацию в Донбассе, а она между тем постоянно меняется. Поэтому я думаю, что эти заявления Евросоюза – это от непонимания, что там происходит в действительности, а также от неумения и нежелания разобраться в том, что происходит", – сказал Семен Уралов.

Реакцию Евросоюза на гибель Захарченко прокомментировала также член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. В беседе с RT сенатор назвала заявление представителя ЕС "высшей степенью политического цинизма".

Александр Захарченко погиб в пятницу, 31 августа, в результате теракта в кафе "Сепар" на пересечении проспекта Мира и улицы Ульриха в Донецке. Захарченко получил тяжелое ранение в голову, после чего он скончался. Ему было 42 года.

В России осудили теракт в центре Донецка. Президент Владимир Путин назвал это преступление подлым. По его словам, те, кто выбрал путь террора, не хотят искать способ решить конфликт мирным путем. В МИД России сочли убийство Захарченко провокацией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что к убийству главы ДНР причастен Киев. СБУ подобные обвинения отвергает. СК России возбудил уголовное дело.

Специалисты ФСБ помогают расследовать убийство Александра Захарченко, рассказал руководитель службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергей Беседа. По его словам, ответственность за случившееся лежит, вероятнее всего, на украинских спецслужбах.