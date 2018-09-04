"Неумение и нежелание". Политолог о реакции ЕС на убийство Захарченко

Представительство Европейского союза на Украине прокомментировало убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.
"Мы видели сообщения об этом с пятницы. Конфликт на востоке Украины привел к потерям слишком многих жизней", – говорится в сообщении представительства в ответ на запрос украинского агентства УНН.
Отвечая на вопрос о возможных последствиях убийства главы ДНР на переговоры в нормандском формате, в ЕС заявили, что "не будут спекулировать на влиянии этого" на будущие встречи России, Франции, Германии и Украины.
Политолог, шеф-редактор проекта СОНАР-2050 Семен Уралов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что заявление представителя ЕС демонстрирует нежелание и неумение разобраться в реальной ситуации в Донбассе.
"Минские соглашения уже стали чем-то таким, что существует, но его никто не видит. Поэтому все стороны высказывают озабоченность по их поводу, утверждая, что это убийство на соглашения никак не повлияло, а до этого говорили, что предыдущие убийства никак не повлияли. Но де-факто не предпринимается никаких шагов по принуждению к выполнению соглашений, которые на самом деле достаточно просты – в них оговаривается пошагово, что и как нужно делать. Поэтому у меня такое ощущение, что в последние где-то полтора года ссылки на Минские соглашения стали такой фигурой речи, которая прикрывает нежелание обсуждать реальную текущую ситуацию в Донбассе, а она между тем постоянно меняется. Поэтому я думаю, что эти заявления Евросоюза – это от непонимания, что там происходит в действительности, а также от неумения и нежелания разобраться в том, что происходит", – сказал Семен Уралов.
Реакцию Евросоюза на гибель Захарченко прокомментировала также член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. В беседе с RT сенатор назвала заявление представителя ЕС "высшей степенью политического цинизма".
В России осудили теракт в центре Донецка. Президент Владимир Путин назвал это преступление подлым. По его словам, те, кто выбрал путь террора, не хотят искать способ решить конфликт мирным путем. В МИД России сочли убийство Захарченко провокацией. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что к убийству главы ДНР причастен Киев. СБУ подобные обвинения отвергает. СК России возбудил уголовное дело.
Специалисты ФСБ помогают расследовать убийство Александра Захарченко, рассказал руководитель службы оперативной информации и международных связей ведомства Сергей Беседа. По его словам, ответственность за случившееся лежит, вероятнее всего, на украинских спецслужбах.