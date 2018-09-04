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Эксперт предположил, повлияет ли протест Японии на ее отношения с Россией

(обновлено: 11:04 04.09.2018)
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© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской областиТоржества в честь окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов на площади Славы в областном центре Сахалинской области. 2 сентября 2018Торжества в честь окончания Второй мировой войны и освобождения Южного Сахалина и Курильских островов на площади Славы в областном центре Сахалинской области. 2 сентября 2018
© Фото : Официальный сайт Губернатора и Правительства Сахалинской области
Япония выразила протест России из-за мероприятий на южных Курилах по случаю очередной годовщины окончания Второй мировой войны. Эксперт Валерий Кистанов в эфире радио Sputnik оценил действия Токио.

Токио по дипломатическим каналам выразил протест Москве из-за мероприятий в честь 73-й годовщины окончания Второй мировой войны на южных Курилах, которые в Японии называют "северными территориями". Об этом сообщил генеральный секретарь правительства страны Есихидэ Суга. 

По его словам, данные действия Москвы "не совпадают с позицией" Токио и "являются неприемлемыми".

Военный вертолет Ми-8 на острове Итуруп
© РИА Новости / Илья Питалев
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Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.  

Ранее Токио назвал возвращение четырех островов условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Это дежурный протест, который Япония заявляет регулярно, потому что считает, что эти острова были незаконно отторгнуты еще Советским Союзом в итоге Второй мировой войны. Но я думаю, что это не окажет особого влияния на наши отношения, потому что здесь действуют другие факторы. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ведет последовательный курс на то, чтобы решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией. В надежде, что удастся разрубить этот территориальный узел, Абэ регулярно встречается с президентом Владимиром Путиным, несмотря на недовольство Вашингтона и критику внутри страны. В этом году они уже встречались в Москве и Санкт-Петербурге, теперь встретятся во Владивостоке на экономическом форуме. Они уже договорились о том, что нужно проводить совместную хозяйственную деятельность на этих островах – все упирается в то, на какой юридической базе. Японцы считают, что это не должно происходить на основе российских законов, потому что это будет означать признание российского суверенитета. Россия же, естественно, настаивает, что на нашей территории нужно действовать на основе наших законов", – сказал Валерий Кистанов. 

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время совместного заявления для прессы по итогам встречи на Восточном экономическом форуме. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Мнение: мечта Абэ – налаживание действительно серьезных отношений с Россией
В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а вопрос принадлежности Кунашира и Итурупа не затрагивался. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же сочла документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор так и не был подписан. Позиция России заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

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