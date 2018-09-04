Политолог объяснил, что "взбесило" Петра Порошенко в словах Юлии Тимошенко

Петр Порошенко заявил, что его "бесит" одно из предложений Юлии Тимошенко. Чем именно недоволен президент Украины, в эфире радио Sputnik объяснил политолог Иван Мезюхо.

Президент Украины раскритиковал предложение лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко подписать меморандум, закрепляющий курс Киева в ЕС и НАТО и называющий ситуацию в Донбассе войной. Петр Порошенко заявил, что его "бесит" слово "меморандум".

Ранее представитель главы государства в Верховной раде Ирина Луценко сообщила, что Порошенко в понедельник зарегистрировал в парламенте законопроект об изменениях в конституцию, предполагающих закрепление курса Киева в ЕС и НАТО. Тимошенко, в свою очередь, призвала членов Верховной рады и кандидатов в президенты подписать меморандум, закрепляющий этот курс.

"Любой другой формат документа, в котором нет юридического обязательства, на самом деле является, мягко говоря, неэффективным", – сказал в ответ на это Порошенко.

При этом он отметил, что его "слово "меморандум" несколько бесит". "Документ с таким названием – как памятная записка, не носит обязывающего характера. Тем более относительно событий или ситуации, где речь идет о суверенитете, территориальной целостности, независимости или направлении развития", – сказал Порошенко. Он отметил, что на сегодня более 70% украинцев поддерживают евроинтеграцию и более половины – интеграцию в НАТО.

Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik прокомментировал реакцию президента Украины на предложение Юлии Тимошенко.

"На самом деле Порошенко раздражает предвыборная риторика его политического конкурента. Действительно, Юлия Тимошенко сейчас обладает достаточным рейтингом, чтобы активно участвовать в грядущей избирательной кампании. Не секрет, что Петр Порошенко вынашивает планы по сохранению должности главы украинского государства. И именно поэтому он болезненно реагирует на заявления политических деятелей, претендующих на высший пост на Украине. Конечно, он и дальше будет так реагировать на заявления бывшего премьера, потому что у нее есть свой электорат, который постоянно голосует за нее, и Петру Порошенко необходимо сконцентрировать все ресурсы, чтобы переломить свой огромный антирейтинг, чтобы вновь избраться президентом. Думаю, что вскоре он начнет более активно критиковать и других своих политических оппонентов", – сказал Иван Мезюхо.

Очередные президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года, парламентские – осенью того же года.