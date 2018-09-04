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"Хоть тушкой, хоть чучелом". Мнение о желании Украины разместить базы НАТО

(обновлено: 10:42 04.09.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Международном центре миротворчества и безопасностиПрезидент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Международном центре миротворчества и безопасности
© РИА Новости / Стрингер
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Украина будет менять конституцию в связи с намерением вступить в НАТО, заявил глава МИД страны Павел Климкин. За это Киеву можно аплодировать, считает политолог Игорь Шатров. В эфире радио Sputnik он объяснил, почему.

Вопрос размещения военных баз НАТО на Украине может быть поднят непосредственно перед вступлением страны в альянс, считает глава МИД Украины Павел Климкин.

"Перед нашим вступлением в НАТО и перед нашим вступлением в ЕС мы будем менять конституцию", – заявил Климкин в понедельник в эфире украинского телеканала ICTV, отвечая на вопрос, не стоит ли Киеву прописать в конституции возможность размещения военных баз НАТО.

По его словам, Киев в новой конституции должен будет учесть полномочия наднациональных структур.

Военно-морская база Черноморского флота РФ в Севастополе
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"Мы в нашей конституции это пропишем, там есть европейский суд, в систему наших судов он также будет прописан. И там будут прописаны все те вопросы, о которых вы только что вспомнили, то есть это будут достаточно серьезные изменения", – сказал Климкин, комментируя вопрос о базах НАТО.

В понедельник президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную раду законопроект о внесении изменений в конституцию, который закрепляет в основном законе курс Украины в ЕС и НАТО. При этом Порошенко предлагает исключить из конституции норму о базировании Черноморского флота РФ.  

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал ситуацию. 

"Неизвестно, будет ли НАТО через 20 лет, поэтому можно планировать все что угодно, не зная, к чему придешь в итоге, но при этом зная, что не будешь за это отвечать. А по поводу изменений в конституцию – это интересно. Они предлагают убрать пункт о размещении Черноморского флота России на Украине – точнее, в Крыму, на Украине ЧФ РФ и так не размещен. И в самом деле, надо бы убрать пункт о том, что Украина разрешает России размещать флот в Крыму, потому что Крым сейчас не имеет никакого отношения к Украине. За этот момент стоит и поаплодировать Порошенко – хоть какой-то реализм присутствует в его предложениях", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Киев сделает все возможное, чтобы разместить на своей территории военных НАТО.

"Предоставлять свою территорию для временного размещения Украина может рискнуть уже сейчас. Есть ощущение, что они сами настойчиво втягивают НАТО на свою территорию. Это сейчас основная задача Украины: каким угодно образом – хоть тушкой, хоть чучелком притянуть натовских солдат на свою территорию, оставить их там, а потом возложить на них ответственность за решение проблем с Донбассом и так далее. И не стоит апеллировать к уставу НАТО, в котором записано, что у стран-членов не должно быть территориальных споров. И устав могут пересмотреть, и возможность обойти этот пункт есть: они могут де-факто признать, что территориального спора нет, а де-юре продолжать считать, что он есть. Рассчитывая, что чужими руками удастся загрести жар, режим Порошенко может на это пойти", – считает Игорь Шатров.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. Украина также должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран НАТО.

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