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Политолог: Киев постарается отменить "Минск-2"

(обновлено: 20:05 03.09.2018)
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© РИА Новости / Игорь МасловПерейти в фотобанкПортрет Александра Захарченко на здании Донецкого Государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко на церемонии прощания с главой ДНР Александром ЗахарченкоПортрет Александра Захарченко на здании Донецкого Государственного академического театра оперы и балета имени А. Б. Соловьяненко на церемонии прощания с главой ДНР Александром Захарченко
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Убийство главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко не отменяет Минские соглашения, считают в МИД Франции. Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik высказал мнение, что в Киеве будут настаивать на новых соглашениях и новых форматах.

 Убийство лидера самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко не ставит под сомнение обязательства сторон по Минским соглашениям и актуальность встреч в нормандском формате между Россией, Украиной, Францией и Германией. Об этом было заявлено в МИД Франции. Там отметили, что именно при повышении напряженности особенно важны честные переговоры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва делает все, чтобы сдвинуть с мертвой точки реализацию Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе, однако убийство Александра Захарченко не способствует этому процессу.

Отвечая на вопрос, не отразится ли гибель главы самопровозглашенной ДНР на Минских соглашениях, Песков добавил, что подпись Захарченко под минскими договоренностями стояла в качестве представителя Донбасса, а не в личном плане.

После убийства главы ДНР сложно о чем-то говорить с Киевом, но это не означает выхода России из минского процесса, добавил Песков.

В феврале 2015 года Александр Захарченко вместе с тогдашним лидером самопровозглашенной Луганской народной республики Игорем Плотницким подписал Комплекс мер по выполнению Минских соглашений ("Минск-2") по итогам консультаций лидеров России, Франции, Германии и Украины в нормандском формате.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Асафов  высказал мнение, что  в Киеве постараются использовать трагическую гибель Захарченко как повод отменить неудобные для себя договоренности.

"С точки зрения международного права, никаких последствий для Минских соглашений после этого трагического происшествия, конечно, быть не должно. Но очевидно, что украинская сторона постарается отменить столь неудобные для них соглашения, пользуясь трагической гибелью Захарченко как поводом. Именно это имеется в виду, когда говорят, что Минские соглашения находятся под угрозой, что их будущее туманно. Поскольку все понимают, что Украина несколько лет имитировала и блокировала выполнение Минских соглашений, в том числе и те уточнения, которые известны как "формула Штайнмайера", которую предложил (в конце 2015 года глава МИД Германии Франк-Вальтер) Штайнмайер. И, конечно, гибель Захарченко Киев использует как повод сказать, что Минские соглашения мертвы, как недавно это говорил глава МВД Арсен Аваков, и будет упражняться в риторике на тему, что нужны новые форматы, новые соглашения, чтобы полностью отменить "Минск-2". Несмотря на то, что по инерции президент Украины на международных площадках периодически высказывается о незыблемости Минских соглашений", — сказал Александр Асафов.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка, также погиб его охранник. От взрыва пострадали 11 человек, в том числе министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь, в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений в том, что за убийством главы ДНР стоит Киев. СК России возбудил уголовное дело.

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