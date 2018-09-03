Олейник: Маккейн ничего Украине не принес, кроме беды

Президент Украины Петр Порошенко предложил переименовать одну из улиц Киева в честь американского сенатора Джона Маккейна. В эфире радио Sputnik украинский политик Владимир Олейник назвал это очередной "глупой идеей".

Президент Украины Петр Порошенко просит Верховную раду поддержать его обращение в Киевский городской совет о переименовании одной из улиц украинской столицы в честь американского сенатора Джона Маккейна. Об этом заявила представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко.

"Президент обращается и просит фракции парламента поддержать его обращение в городской совет Киева о переименовании улицы Ивана Кудри… в честь сенатора Джона Маккейна", – заявила Луценко на заседании согласительного совета Рады, которое транслировали украинские телеканалы.

Ранее Порошенко принял участие в церемонии прощания с Маккейном, который скончался 26 августа в возрасте 81 года. Он на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. Президент Украины выразил Маккейну благодарность за поддержку в трудные моменты, а также назвал сенатора "героем Украины" и борцом за демократию и свободу.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник высказал мнение, что переименование – это очередная глупая идея украинского лидера.

"Он мог бы "Киевский торт" переименовать. Или кондитерскую фабрику "Рошен" – была бы не имени Карла Маркса, как раньше, а имени Маккейна. Мог бы еще какой-нибудь более щедрый подарок сделать. Но, откровенно говоря, ничего Маккейн Украине не принес, кроме беды. Он грубо вмешивался во внутренние дела Украины, призывал украинцев к неповиновению, к нарушению конституции. Кроме того, это человек войны. Вместо того, чтобы оказать гуманитарную помощь Украине, он выступал за поставки оружия. Подталкивал к тому, чтобы украинцы были пушечным мясом. Он защищал исключительно интересы своей страны. Его нельзя назвать другом Украины. Поэтому Порошенко делает очередную глупость, которую народ никак не оценит", – сказал Владимир Олейник.