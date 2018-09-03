"Деградация". Политолог о реакции в ЕС на "дело Скрипаля"

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "искренне снимает шляпу" перед британскими дипломатами, которым удалось в процессе Brexit'а убедить европейских коллег выслать российских дипломатов в рамках "дела Скрипаля".
Говоря о новых американских санкциях в связи с "делом Скрипаля", Лавров отметил, что "США решили бежать впереди Лондона".
"Я думаю, в этом проявляется умение британской дипломатии уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу", – заявил он, выступая перед студентами МГИМО.
"Я искренне снимаю шляпу перед британскими дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже", – добавил Лавров.
Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу реакции в странах ЕС на "дело Скрипаля".
"Европейская дипломатия деградирует: она постоянно идет на поводу то у США, то у Великобритании – хотя Британия готовится выйти из состава Европейского союза, и уже запущен механизм Brexit'а. Неопределенностью с тем, как будет проходить этот выход, Лондон активно шантажирует евробюрократию, в том числе дипломатию стран Евпросоюза – и европейцы идут у него на поводу. То есть налицо деградация традиционной европейской дипломатической школы", – считает Алексей Мартынов.