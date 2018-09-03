"Деградация". Политолог о реакции в ЕС на "дело Скрипаля"

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал реакцию МИДов стран ЕС на обвинения Лондона в адрес Москвы по поводу "дела Скрипаля". Политолог Алексей Мартынов, со своей стороны, в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Лондон фактически шантажирует Евросоюз.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "искренне снимает шляпу" перед британскими дипломатами, которым удалось в процессе Brexit'а убедить европейских коллег выслать российских дипломатов в рамках "дела Скрипаля".

Говоря о новых американских санкциях в связи с "делом Скрипаля", Лавров отметил, что "США решили бежать впереди Лондона".

"Я думаю, в этом проявляется умение британской дипломатии уговаривать и пропускать впереди себя тех, кто может брать на себя черную работу", – заявил он, выступая перед студентами МГИМО.

Он напомнил, что сразу после инцидента в Солсбери "Евросоюз реагировал достаточно сдержанно", но Лондону удалось "уговорить две трети ЕС выслать по одному, по два, по три российских дипломата вслед за британцами".

"Я искренне снимаю шляпу перед британскими дипломатами, которые в период, когда страна уходит полностью из ЕС, умудряются влиять на политику ЕС в отношении России, ну и США тоже", – добавил Лавров.

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов в эфире радио Sputnik высказал свое мнение по поводу реакции в странах ЕС на "дело Скрипаля".

"Европейская дипломатия деградирует: она постоянно идет на поводу то у США, то у Великобритании – хотя Британия готовится выйти из состава Европейского союза, и уже запущен механизм Brexit'а. Неопределенностью с тем, как будет проходить этот выход, Лондон активно шантажирует евробюрократию, в том числе дипломатию стран Евпросоюза – и европейцы идут у него на поводу. То есть налицо деградация традиционной европейской дипломатической школы", – считает Алексей Мартынов.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа по вашингтонскому времени. Основанием для их введения стали обвинения в адрес РФ в применении химического оружия в британском Солсбери, где 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Россия предлагает совместное расследование инцидента, на которое Лондон не соглашается. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.