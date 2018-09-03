Политик об идее "запрета" ЧФ в Крыму: у Порошенко – личные проблемы

Украинский лидер Петр Порошенко предложил запретить Черноморскому флоту пребывать в Крыму, внеся изменения в конституцию. Президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко в эфире радио Sputnik прокомментировал эти планы.

Президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте на территории Крыма. Об этом рассказала представитель главы государства в парламенте Ирина Луценко. По ее словам, Порошенко внесет предложение, которое предполагает исключение из украинской конституции положения о временном использовании военных баз на территории страны иностранными государствами на условиях аренды. Представитель Порошенко напомнила, что считает крымский полуостров украинским.

При этом в Раде не исключили, что Киев может разрешить странам НАТО размещать военные базы на своей территории.

Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник посоветовал дождаться текста законопроекта от президента, чтобы увидеть все детали.

В апреле 2010 года Россия и Украина при президенте Викторе Януковиче подписали соглашение, продлевающее пребывание Черноморского флота на Украине после 2017 года на 25 лет с возможностью последующего продления на пятилетние периоды по взаимному согласию сторон. В обмен Украина получила скидку на российский газ.

В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко прокомментировал планы Порошенко по изменению конституции.

"То, что Порошенко предлагает внести изменения в конституцию относительно наличия военных баз на территории Украины, касается его взаимоотношений с Вашингтоном. Потому что единственные, кто сегодня имеет там свои вооруженные силы (по крайней мере, в виде инструкторов) – это представители США, и они планируют строительство натовской базы на территории Украины. Что касается Черноморского флота, то Порошенко с тем же успехом может рассуждать на тему, есть ли жизнь на Марсе. Действие конституции любого государства распространяется на территорию и граждан своего собственного государства. Черноморский флот, Крым – это составная неделимая часть РФ, и это для всех понятно и очевидно. А подобного рода эскапады Порошенко, как и его желание внести в конституцию "устремленность Украины в НАТО", – ни что иное, как организация собственной избирательной кампании, попытка поднять свой рейтинг, которого нет. Фантомные боли у "инвалидного" президента, конечно же, присутствуют, но это его личные проблемы, которые нужно рассматривать, скорее всего, у психиатра", – сказал Вадим Колесниченко.