Глава Зернового союза объяснил, почему рост цен на хлеб маловероятен

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% – такой прогноз представили участники рынка, сообщили "Известия".
По словам исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, к октябрю розничные цены на хлеб, произведенный из высокосортной пшеничной муки, могут увеличиться на 10%, сообщили "Известия".
Со своей стороны, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире радио Sputnik отметил, что серьезных оснований для роста цен на хлеб нет.
"Я не уверен, что будет повышение цен. Если бы оно должно было состояться, то произошло бы уже давно. Существенную долю в издержках хлебопеков занимают энергетика, транспортировка, ставки аренды. Это все дорожало в прошлом сезоне, например, стоимость топлива выросла на 50%. Но это не история сегодняшнего дня. Это произошло к началу лета – но к росту цен не привело. Можно придумывать сколько угодно информационных поводов, но нет серьезных оснований, чтобы хлеб дорожал", – считает Аркадий Злочевский.