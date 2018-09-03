Глава Зернового союза объяснил, почему рост цен на хлеб маловероятен

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% – такой прогноз участников рынка представили СМИ. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский не согласен с таким прогнозом. Свое мнение он высказал в эфире радио Sputnik.

К октябрю цены на хлеб могут вырасти на 10% – такой прогноз представили участники рынка, сообщили "Известия".

В ассоциации "Руспродсоюз" рассказали, пишет издание, что зерно уже дорожает из-за того, что изменился курс валюты и снизился прогноз на урожай в этом году. В пресс-службе Минсельхоза заявили, что стоимость хлеба до конца этого года и в начале следующего будет зависеть от цен на материально-технические ресурсы.

По словам исполнительного директора ассоциации "Руспродсоюз" Дмитрия Вострикова, к октябрю розничные цены на хлеб, произведенный из высокосортной пшеничной муки, могут увеличиться на 10%, сообщили "Известия".

Со своей стороны, президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в эфире радио Sputnik отметил, что серьезных оснований для роста цен на хлеб нет.

"Я не уверен, что будет повышение цен. Если бы оно должно было состояться, то произошло бы уже давно. Существенную долю в издержках хлебопеков занимают энергетика, транспортировка, ставки аренды. Это все дорожало в прошлом сезоне, например, стоимость топлива выросла на 50%. Но это не история сегодняшнего дня. Это произошло к началу лета – но к росту цен не привело. Можно придумывать сколько угодно информационных поводов, но нет серьезных оснований, чтобы хлеб дорожал", – считает Аркадий Злочевский.