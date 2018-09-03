"Исподтишка". Политолог назвал причины решения Киева по договору с РФ

Президент Украины Петр Порошенко поручил не продлевать договор о дружбе с Россией. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов отметил, что у власти одно желание: чтобы народ не узнал о реальных последствиях принимаемых ею решений.

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел не денонсировать договор о дружбе с Россией, а просто не готовить документы о продлении его действия, заявила первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко на заседании согласительного совета Рады, которое транслировали украинские телеканалы.

Она подчеркнула, что речь не идет о денонсации соглашения, так как Киев в международных судах требует ответственности Москвы за якобы нарушение документа. "Речь идет исключительно о непролонгации", – подчеркнула первый вице-спикер.

На минувшей неделе, 28 августа, на совещании с украинскими послами в иностранных государствах президент Петр Порошенко заявил, что Украина подошла подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора. Позже министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что украинский МИД подготовил пакет документов о денонсации договора о дружбе с Россией и предложит их руководству страны в ближайшие дни.

Ранее Киев обратился в ряд международных судебных инстанций, в частности в Европейский суд по правам человека и Международный суд ООН, с исками против России. В своих жалобах Украина требует возместить ущерб за потерянное имущество в Крыму, ответственности за якобы нарушение прав человека на полуострове и в Донбассе. Кроме того, несколько исков, поданных Киевом в Стокгольмский арбитраж, касались контрактов между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом".

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов высказал мнение, что у нынешней украинской власти одно желание: чтобы реальные последствия принимаемых ею решений не были известны народу.

"Думаю, что у власти были опасения: для денонсации нужны определенные решения законодательных органов Украины, и могли бы возникнуть дискуссии, в ходе которых оппозиционные Порошенко силы стали бы приводить реальные доводы о том, что теряет Украина из-за разрыва договора. Уже ведь появились такие публикации, были выступления отдельных депутатов Рады на эту тему. Как всегда, Порошенко и его команда стремятся делать все исподтишка, скрывая все от людей. Думаю, с этим все связано. А так: непродление – это некий формальный акт, истекло время (договора – ред.), ну и истекло… Можно и не денонсировать. Желание одно: чтобы общественности не были известны реальные последствия принимаемых Порошенко решений", – считает Юрий Светов.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между двумя странами был подписан в 1997 году. Он является основополагающим документом российско-украинских отношений, который предполагает стратегическое партнерство Москвы и Киева.