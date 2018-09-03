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Мнение: США будут принуждать Индию к уступкам из-за закупки С-400

(обновлено: 16:29 03.09.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗенитная ракетная система С-400 ТриумфЗенитная ракетная система С-400 Триумф
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Индия намерена донести до США, что не намерена отказываться от закупки у РФ зенитных систем С-400, несмотря на возражения Вашингтона, сообщили индийские СМИ. Военный эксперт Борис Рожин в эфире радио Sputnik предположил, как будет развиваться ситуация.

Российский и индийские военнослужащие на полигоне Сергеевский в рамках российско-индийских военных учений Индра-2016 в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военный эксперт: угрозы США в адрес Индии – "истерика и бандитский подход"
Индия на предстоящем 6 сентября в Нью-Дели первом министерском диалоге с США в формате "2+2" намерена донести до американской стороны, что не намерена отказываться от закупки у РФ зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", несмотря на возражения Вашингтона, передает индийский телеканал NDTV со ссылкой на правительственные источники.

"Индия практически завершила сделку с Россией по С-400, и мы намерены двигаться дальше. Мы планируем донести до США нашу позицию по данному вопросу", – заявил высокопоставленный индийский источник.

По данным телеканала, Индия намерена добиваться, чтобы администрация США не вводила санкции в отношении нее, поскольку доступ к российским ракетным системам необходим Нью-Дели "в условиях развивающейся региональной архитектуры", а оборонное сотрудничество с РФ носит давний и тесный характер.

Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт: контракт с Индией на поставку С-400 повлечет и новые соглашения
Помощник министра обороны США по делам Азиатско-Тихоокеанского региона Рэндалл Шривер ранее заявил, что США обеспокоены планами Индии по покупке у России оружия, включая зенитно-ракетные комплексы С-400, и не исключают санкций в связи с этими планами. 

Госсекретарь США Майкл Помпео вместе с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом примут участие в первом министерском диалоге в формате "2+2", который пройдет 6 сентября в Нью-Дели.  

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в эфире радио Sputnik предположил, как будет развиваться ситуация.

"Индию, скорее всего, будут вынуждать к тем или иным уступкам. Американцы понимают, что Индия стратегически заинтересована в покупке С-400, но, используя угрозу санкционного давления, они могут попытаться либо затянуть эту сделку, либо "выбить" деньги на закупку индийцами каких-то американских вооружений. То есть, они будут использовать санкционную дубинку как инструмент в конкурентной борьбе, поскольку США активно пытаются конкурировать с Россией на индийском оборонном рынке", – сказал Борис Рожин. 

По его мнению, речь идет не только о конкретной сделке, но и об общем курсе США на сохранение своей доли на мировом рынке вооружений. 

"Россия сейчас является "номером два" на мировом рынке вооружений, причем она движется к тому, чтобы стать "номером один" – мы видим в последнее время заметное наращивание оборонных контрактов. США, естественно, намерены бороться за сохранение своего лидерства и (президент США Дональд) Трамп многие свои зарубежные поездки сопровождал подписанием протоколов о намерениях по поставке американского вооружения на десятки и даже сотни миллиардов долларов. А Индия для США – очень важный рынок, она тратит большие суммы на модернизацию своих вооруженных сил. И Россия здесь для США является прямым конкурентом", – отметил Борис Рожин.

В конце марта замдиректора российской Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимир Дрожжов заявил, что Россия надеется подписать контракт на поставку новейших российских зенитных ракетных систем С-400 Индии в 2018 году. В случае подписания контракта Индия может стать третьим зарубежным покупателем этих новейших систем после Китая и Турции.

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