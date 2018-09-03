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Крымский депутат: заявлениям Порошенко доверять не стоит

(обновлено: 15:18 03.09.2018)
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© Фото : Пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область. 26 августа 2018Президент Украины Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область. 26 августа 2018
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет вводить военное положение в Донбассе. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара не исключил, что обещание будет нарушено.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев не будет вводить военного положения в Донбассе.

"Для меня было очень непростым решением принять это решение, еще и защитить его перед парламентом, что нет, мы не вводим военное положение, потому что ценности демократии для нас не менее важны, чем ценности суверенитета. И я доверяю украинской нации, украинскому народу. Мы сможем пройти военные испытания без введения ограничений демократии", – заявил Порошенко во время общения со школьниками в Киеве.

Военные учения украинской армии в Донецкой области
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
"Пузырьки на болоте". Политолог об "идеальных сценариях" Киева по Донбассу
В пятницу, 31 августа, в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка погиб глава ДНР Александр Захарченко. Министр доходов и сборов самопровозглашенной республики Александр Тимофеев при взрыве получил тяжелые ранения. Кроме того, погиб охранник Захарченко. Всего от взрыва пострадали 11 человек. Власти ДНР признали произошедшее терактом. По словам врио главы республики Дмитрия Трапезникова, по подозрению в убийстве Захарченко задержаны несколько человек, они подтвердили, что имела место диверсия со стороны Киева. В свою очередь в СБ Украины отвергли обвинения в причастности к убийству.

В 2014-2017 годах на Украине неоднократно обсуждался вопрос введения военного положения в Донбассе, при котором ведущая роль в операции перешла бы к армии, однако власти так и не пошли на этот шаг. Позже Киев сменил формат "антитеррористической операции" в Донбассе на операцию Объединенных сил, где ведущую роль играют военные, а не спецслужбы.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара не исключил, что Порошенко, несмотря на нынешнее обещание, все же введет военное положение в Донбассе.            

"Думаю, что заявлениям господина Порошенко доверять не стоит – этот человек очень часто разбрасывается пустыми словами, и он способен к действиям, которые уже привели к трагедии на Донбассе. Убийство Захарченко, теракт были спланированы с украинской стороны – ранее на Захарченко было организовано порядка семи покушений украинскими спецслужбами. Сейчас, на мой взгляд, Порошенко будет стараться дестабилизировать Донбасс и развязать, возможно, новый виток войны. Порошенко нужна эта война. К выборам на Украине в 2019 году Порошенко приходит с минимальными рейтингами. Развязывая очередной виток войны на Донбассе, Порошенко может ввести военное положение, что позволит ему отодвинуть сроки избирательной кампании. К сожалению, есть риски, что та стабильность, которая так или иначе складывалась в последнее время в Донбассе, может быть нарушена. И самое страшное, что это может привезти к очередным трагедиям и жертвам на территории непризнанных республик", – сказал Владислав Ганжара.

Президент РФ Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирное решение конфликта. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что практически нет сомнений, что за убийством главы ДНР стоит Киев. 

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