Военный эксперт назвал возможные задачи российского конвертоплана

В России планируют создать десантный конвертоплан, сообщил источник в оборонной промышленности. Военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik рассказал о разработках, которые идут в этой сфере.

Десантный конвертоплан планируют создать в России, Воздушно-десантные войска готовят техническое задание, сообщил РИА Новости источник в оборонной промышленности.

"ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя. До конца сентября планируется получить техзадание и открыть опытно-конструкторскую работу по данной машине", – сказал собеседник агентства.

В начале августа ректор Казанского национального исследовательского технического университета (КНИТУ) Альберт Гильмутдинов рассказал об успешном испытании беспилотного конвертоплана, разработанного по заказу Министерства обороны. Дальность полета машины достигает 100 километров, скорость – 140 километров в час. Предполагается, что аппарат можно будет также применять в сфере энергетики и связи, дорожном и сельском хозяйстве, нефтегазодобывающей отрасли.

Конвертоплан – гибрид самолета и вертолета, оснащенный поворачивающимися более чем на 90 градусов винтами. Его преимущество в универсальности: он может взлетать и садиться как вертолет, а летать с самолетной скоростью и эффективностью в плане потребления топлива. Наиболее распространенная модель конвертоплана – американский Bell V-22 Osprey, состоящий на вооружении морской пехоты и ВВС США.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что разработки летательных аппаратов по подобной схеме велись еще в советские времена.

"В 80-е годы конструкторское бюро Миля представило проект винтоплана Ми-30. Но развал Советского Союза не позволил пустить эту машину в серию. Сейчас известны две разработки, которые ведутся по этой теме – одну ведет холдинг "Вертолеты России", вторую – группа компаний "Кронштадт". Обе разработки демонстрировались на (Международном авиационно-космическом салоне) МАКС-2017. "Вертолеты России" представили конвертоплан VRT-30, а разработка группы компаний "Кронштадт" называется "Фрегат"… Обе разработки – беспилотные. Эти два аппарата заинтересовали наши силовые ведомства и по ним сейчас идут основные работы", – рассказал Алексей Леонков.

По его словам, данная схема летательного аппарата может быть востребована не только силовыми, но и гражданскими ведомствами.

"По спектру задач, так как данный вид летательного аппарата сочетает в себе возможности и самолета, и вертолета, можно предположить, что он может выполнять самые разные задачи. Например, если мы говорим об условиях Арктики, аппарат может садиться прямо на движущийся корабль, причем совершив перед этим длительный перелет. Или заниматься, к примеру, поисково-спасательными работами, или доставлять грузы в труднодоступные места. То есть сочетание свойств самолета и вертолета выливается в большие практические возможности данного летательного аппарата. Это направление – достаточно перспективное, оно востребовано. Поэтому давайте дождемся результатов испытаний и появления не моделей, которые демонстрировались на выставке МАКС-2017, а полноразмерных летательных аппаратов, которые пройдут все виды испытаний, в том числе и госиспытания. Вот тогда станет ясно, куда они пойдут – в силовые ведомства, или на выполнение каких-то гражданских задач. А сейчас идут испытания, и есть информация, что идут они успешно. И это, конечно, ободряет и дает основания надеяться, что в ближайшее время, может быть, даже до 2020 года мы увидим эти летательные аппараты", – сказал Алексей Леонков.